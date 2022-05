Hepatitis-Erkrankungen bei Kindern: Die Suche nach der Ursache

Seit Anfang April 2022 beschäftigen ungewöhnliche Hepatitis-Fälle bei Kindern die Gesundheitsbehörden vieler Länder. Insgesamt sollen bis zum 1. Mai 228 Erkrankungen in 20 Ländern gemeldet worden sein, so die Weltgesundheitsorganisation WHO. Ende April meldete das Robert Koch-Institut (RKI) auch einen Verdachtsfall in Deutschland. Mittlerweile vier Kinder sollen an den Folgen der Erkrankung sogar gestorben sein. Was steckt hinter der Erkrankung? Die Einschätzung von zwei Experten.

Hepatitis-Fälle bei Kindern: Tatsächliche Zahl Betroffener unklar

Trotz immer mehr gemeldeten Fälle von Hepatitis-Erkrankungen ist die tatsächliche Zahl der betroffenen Kinder derzeit unklar. Burkhard Rodeck, Kinder-Hepatologe und Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin in Berlin, plädiert deshalb für den Aufbau eines sogenannten "Reporting-Systems", um die Zahl der betroffenen Kinder abschätzen zu können - auch die Zahl derer, die einen schweren Verlauf der Erkrankung nähmen, wie der Mediziner im BR-Interview sagt. Aufgrund der gehäuft auftretenden Fälle rät er zwar zur Vorsicht, warnt aber davor, in Panik zu verfallen. "Ja, wir müssen aufpassen, aber wir brauchen jetzt nicht generell Angst zu haben, dass unsere Kinder plötzlich alle eine Hepatitis haben".

Lebererkrankungen: Warum die Situation Experten Sorgen bereitet

Dass Kinder an einer Leberentzündung erkranken, kommt normalerweise extrem selten vor. Experten ist bisher unklar, wieso es derzeit zu einer Häufung von Hepatitis-Fällen vor allem bei Kindern zwischen drei und fünf Jahren kommt. Die WHO und das Europäische Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) sprechen von einem besorgniserregenden Ereignis.

Um eine verlässliche Datenbasis und damit eine bessere Einschätzung zu bekommen, hat das Europäische Referenznetzwerk für seltene Lebererkrankungen eine europaweite Umfrage organisiert, die in diesen Tagen veröffentlicht wird. Bisher ist das Ergebnis der Umfrage allerdings nicht wirklich aussagekräftig: Von 33 pädiatrischen Spezialleberzentren hätten lediglich elf Zentren berichtet, es könnte sein, dass sie einen leichten Anstieg an Fallzahlen haben, erklärt Ansgar Lohse, Professor am Universitätsklinikum in Hamburg-Eppendorf (UKE) und Leiter des Netzwerks. Das könnte verschiedene Gründe haben, meint Lohse: Es könnte sein, dass die Erkrankung ein lokales Phänomen sei oder dass sich die Erkrankung in Europa erst schrittweise ausbreite. Er rät daher, wie sein Kollege Rodeck, "wachsam [zu] bleiben und die Zahlen im Auge [zu] behalten".

Adenoviren eine mögliche Ursache für Hepatitis

Nicht nur bei den Zahlen, auch bei den Ursachen der Hepatitis-Erkrankung tappen die Experten derzeit noch im Dunkeln. Denn keines der erkrankten Kinder ist von einem klassischen Hepatitis-Virus infiziert worden. Möglich ist eine Infektion aufgrund von Adenoviren. Erste Forschungsergebnisse aus Großbritannien, die vor Kurzem veröffentlicht worden sind, legen dies nahe.

Adenoviren sind weit verbreitet, sie können Atemwegsinfektionen hervorrufen oder auch Magen-Darm-Beschwerden. Der eindeutige Nachweis, dass sie die Ursache für die gehäuft auftretenden Lebererkrankungen sind, fehlt aber bislang. So war eine vorausgegangene Adenovirusinfektion laut Mediziner Lohse nur bei zwei Drittel der später an Hepatitis erkrankten Kinder nachweisbar. Es könne aber sein, so der Leber-Spezialist, dass "der Nachweis einfach nicht gelungen sei, "es kann aber genauso auch sein, dass es irgendwelche andere Viren sind", gibt der Mediziner zu bedenken. Auch Herpes-Viren könnten zum Beispiel laut Lohse eine Hepatitis-Erkrankung verursachen. Infrage kämen auch angeborene Stoffwechselstörungen als Ursache.

Warum die Pandemie auch eine Ursache sein könnte

Dass die Häufung der Hepatitis-Fälle bei Kindern in Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung steht, wie vielfach diskutiert, sieht der Experte allerdings nicht. " Wir sind jetzt seit zwei Jahren in der Pandemie und haben auch viel Erfahrung mit Kindern, die betroffen sind, und jetzt auf einmal akute Hepatitis Fälle im Rahmen von Covid-19-Infektionen, das wäre sehr ungewöhnlich. Das hätte schon eher auffallen müssen", sagt er im BR.

Und trotzdem könnte die Pandemie indirekt die Ursache für die vielen Hepatitis-Fälle bei Kindern sein. So könnte das aufgrund der Kita- und Schulschließungen untrainierte Immunsystem der Kinder an den vielen Lebererkrankungen schuld sein. Das untrainierte Immunsystem, das nach den Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen wieder mit vielen Viren zu kämpfen hat, könnte zu stark reagieren, was zu einer Leberentzündung führen könnte. Aber auch das ist nicht mehr als eine Hypothese. Mehr Erkenntnisse erwarten die Forschenden erst in den nächsten Wochen und Monaten.

Wo Hepatitis-Fälle bei Kindern vermehrt auftraten

Die ersten und bisher meisten Fälle von Hepatitis bei Kindern wurden aus Großbritannien gemeldet. Die Zahl steigt dort weiter kontinuierlich an. Aber auch in den USA, in anderen Ländern Europas - darunter der Verdachtsfall in Deutschland - sowie in Israel und Japan gab es in den vergangenen Wochen mysteriöse Hepatitis-Fälle bei Kindern.

Woran erkenne ich Hepatitis bei meinem Kind?

Nach derzeitigem Kenntnisstand waren die meisten der jetzt an Hepatitis erkrankten Kinder vorher gesund. Die ersten Symptome bei einer Erkrankung waren Bauchschmerzen, Durchfall, Erbrechen und Gelbsucht.

Experten raten Eltern bei folgenden Auffälligkeiten zum Arzt zu gehen:

bei einer Gelbfärbung der Augen,

wenn der Urin dunkel und der Stuhlgang grau wird.

Außerdem können Abgeschlagenheit und eine reduzierte Belastbarkeit Symptome einer möglichen Leberschädigung sein. Weitere Anzeichen einer Leberschädigung können gehäufte blaue Flecken und unklarer Juckreiz sein. Treten diese Symptome auf, sollten Eltern mit ihrem Kind ebenfalls zum Arzt gehen.