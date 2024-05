Gefahr beim Grillen: Krank durch Campylobacter oder Salmonellen

Die Lebensmittelkeime Campylobacter und Salmonellen sind weltweit verbreitet. Hierzulande treten Infektionen durch diese Bakterien vor allem in der warmen Jahreszeit auf – ein Peak zur Weihnachtszeit und nach Silvester ausgenommen, wo Hähnchenfleisch zum Beispiel häufig beim Raclette oder Fondue verwendet wird. 2023 wurden bundesweit 40.215 Fälle der meldepflichtigen Krankheit Campylobacter-Enteritis an das Robert Koch-Institut (RKI) übermittelt. Eine Salmonellose erlitten 10.698 Menschen. Da nur gemeldete Infektionen gezählt werden, ist eine hohe Dunkelziffer wahrscheinlich.

Wie kann man sich mit Campylobacter infizieren?

Fleischsorten wie Rind oder Schwein, besonders aber Hähnchenfleisch können mit dem Lebensmittelkeim Campylobacter belastet sein. Campylobacter-Bakterien können schwere Magen-Darm-Infektionen hervorrufen. Einige Vorsichtsmaßnahmen können eine Infektion aber verhindern. Wichtig ist, das Fleisch auf dem Grill gut durchzugaren oder in der Pfanne durchzubraten.

Die Hauptansteckungsgefahr liegt vor allem bei der Zubereitung: Wer kontaminiertes Fleisch schneidet und danach beim Schneiden des Salats dasselbe Messer und Schneidebrett benutzt, überträgt das Bakterium. Auf diesem Wege infizieren sich die meisten Menschen.

Was sind die Symptome einer Campylobacter-Infektion?

Viele Campylobacter-Infektionen verlaufen ohne Symptome. Wenn es jedoch zu einer akuten Enteritis (Darmentzündung) kommt, können Fieber, Bauchschmerzen oder -krämpfe, Übelkeit, Kopf- und Muskelschmerzen oder Durchfall auftreten.

Wie gefährlich ist Campylobacter?

Eine Infektion verläuft in der Regel komplikationslos und die Symptome klingen von selbst wieder ab. In seltenen Fällen kann es aber zu rheumatischer Arthritis kommen oder auch zum Guillain-Barré-Syndrom, welches zu Lähmungserscheinungen führen kann. Zudem wird ein Zusammenhang zwischen einer Campylobacter-Infektion und einem Reizdarmsyndrom sowie chronisch entzündlichen Darmerkrankungen für möglich gehalten, so das RKI [externer Link].

Wie behandelt man eine Campylobacter-Infektion?

Eine Behandlung ist oft gar nicht nötig. Wenn der Erkrankte nur leichte Symptome hat, klingt die Infektion von allein wieder ab. Bei schweren Symptomen wie hohem Fieber und starkem Durchfall ist mitunter ein Krankenhausaufenthalt notwendig, sodass mit Infusionen der Flüssigkeitsmangel ausgeglichen werden kann. Außerdem kann ein Antibiotikum gegeben werden.

Wie lange dauert eine Infektion mit Campylobacter?

Die Inkubationszeit beträgt meistens zwei bis fünf Tage, in Einzelfällen auch nur einen Tag oder bis zu zehn Tagen. Die Krankheit selbst dauert in der Regel maximal eine Woche, selten länger. Solange Erkrankte den Erreger über den Stuhl ausscheiden – und das kann bis zu vier Wochen der Fall sein – sind sie auch ansteckend. Deshalb ist gründliche Handyhygiene nach dem Benutzen der Toilette wichtig.