So schützen Sie Ihre Geräte vor Blitz- und Überspannungsschäden

Wichtig: Versicherungsschutz prüfen

Bei einem direkten Blitzeinschlag sind Schäden in der Regel durch Hausrat- oder Gebäudeversicherung gedeckt: Die Gebäudeversicherung greift bei Schäden am Dach oder Mauerwerk und bei zum Gebäude gehörenden Anlagen. Die Hausratversicherung zahlt bei Schäden am beweglichen Eigentum in der Wohnung - also bei Schäden am Inventar. Manche Versicherungen schreiben allerdings einen Blitzableiter am Haus vor, auch wenn der gesetzlich bei vielen Gebäuden nicht verpflichtend ist.

Nicht standardmäßig gedeckt sind hingegen Schäden, die durch einen indirekten Blitzeinschlag entstehen. Nicht alle Hausratsversicherungen haften bei Überspannungsschäden. Sie müssen zusätzlich versichert werden. Deshalb ist es ratsam, den bestehenden Vertrag genau anzuschauen und gegebenenfalls diese Schäden zusätzlich abzusichern. Versicherungen, die haften, verpflichten den Versicherungsnehmer oft durch eine separate Klausel zu Blitzschutz-Vorkehrungen. Also: Besser die Policen nochmals sorgfältig durchlesen!

Umgang mit elektrischen Geräten: Auf Nummer sichergehen

Elektrizität bleibt die mit Abstand größte Risikoquelle für Brände. Das geht aus der Brandursachenstatistik des Institutes für Schadensverhütung und Schadensforschung der öffentlichen Versicherer e.V. (IFS) hervor. Alle elektrischen Haushaltsgeräte sind potenzielle Zündquellen. Deshalb sollte man einiges beachten:

Ziehen Sie den Stecker, wenn Sie ein Gerät nicht mehr brauchen.

Lassen Sie Elektrogeräte nie unbeaufsichtigt laufen.

Wenn Sie die Wohnung oder das Haus verlassen, schalten Sie möglichst alle Elektrogeräte aus.

Hängen Sie nicht zu viele Stromverbraucher an denselben Anschluss, zum Beispiel bei Mehrfachsteckdosen.

Installieren Sie einen Rauchmelder - er warnt rechtzeitig, falls es doch mal brennt.

Blitzatlas für Deutschland: Wie viele Blitze gibt es jährlich?

Der Blitz-Informationsdienst von Siemens hat im Jahr 2022 rund 242.000 Blitzeinschläge in Deutschland gezählt – 49 Prozent weniger als im Vorjahr. "Das Jahr 2022 verzeichnete die niedrigsten Blitzereignisse der letzten 30 Jahre (seit Messung). Im Sommer, vor allem im Juni und August, herrschte teilweise extreme Dürre bei hohen Temperaturen über 35 Grad. Diese Zeit ist üblicherweise die beste Zeit für Gewitter. Doch die Niederschlagsmenge lag deutlich unter dem Sollwert. Für Gewitter braucht es aber beides – Feuchtigkeit und heiße Temperaturen", sagt Stephan Thern, Leiter des Blitz-Informationsdienstes von Siemens.

Die Haupt-Gewittertätigkeit lag 2022 im Juni - mit 66.000 Blitzen, was mehr als ein Viertel aller Einschläge des Jahres ausmacht - gefolgt vom August mit 51.000 Einschlägen. Der blitzreichste Tag war der 26. August mit rund 26.000 Erdblitzen. Blitzhauptstadt 2022 war Kempten im Allgäu und das blitzreichstes Bundesland Bayern.

