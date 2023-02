Warum in Bayern so viele Flugsaurierskelette gefunden werden

Hinter Glas auf einer Steinplatte, die nicht mal einen Quadratmeter groß ist, steht das Skelett eines versteinerten Flugsauriers. Doch diese Ansammlung von Knochen hat es in sich. Das Fossil, das schon vor mehr als zehn Jahren in einem Steinbruch in Wattendorf entdeckt wurde, ist rund 154 Millionen Jahre alt. Der Fund war für die Wissenschaftler eine Sensation, denn mit dem Flugsaurier, der den Namen "Balaenognathus maeuseri" bekommen hat, wurde eine neue Art entdeckt.

Flugsaurierfund ein Highlight für den Präparator

Thomas Bechmann erinnert sich noch genau an den Fund in den Plattenkalken im Steinbruch in Wattendorf. Für den Präparator war es ein absolutes Highlight gewesen. Entdeckt worden sei das Fossil eher zufällig in einem Haufen Steinbrocken, den ein Radlader zur Seite geschoben hatte. Darin war nach Überresten von einem Schnabelfisch gesucht und eher zufällig der Flugsaurier entdeckt worden. Das Team rund um Thomas Bechmann habe den Haufen drei Tage lang durchstöbert, bis sie alle Teile zusammen hatten. Das Skelett sei komplett, freut sich Bechmann.