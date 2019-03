Faktenfuchs: Wie gefährlich sind Laserpointer?

Wer von Laserstrahlen, die das Auge treffen, irritiert, abgelenkt, erschreckt oder geblendet wird, kann in seinem Sehvermögen beeinträchtigt sein, lang oder kurz. Bei Piloten ist dann auch ein Flugzeugcrash nicht ausgeschlossen.

Man kann sich übrigens nicht darauf verlassen, dass der Mensch automatisch blinzelt oder sich die Pupillen schnell genug verengen, um das Auge zu schützen - gerade bei starken Laserstrahlen.

Welche Laser darf man privat verwenden?

Aber vom Missbrauch abgesehen: Es sind nicht alle Laserpointer für den privaten Gebrauch erlaubt.

Es gibt verschiedene Laserpointer-Klassen - je nach ihrer Gefährlichkeit. Privat dürfen laut Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin nur Laserprodukte der Klassen 1 oder 2 verwendet werden, die maximal eine Leistung von einem Megawatt besitzen. Das Produktsicherheitsgesetz erlaubt es nicht, Produkte in den Verkehr zu bringen, die Menschen gefährden, wenn sie richtig angewandt werden oder wenn Fehler bei der Anwendung vorhersehbar sind.

Auf den Laserpointern muss stehen, welcher Klasse sie angehören und eine deutsche Gebrauchsanweisung muss dabei sein, wie ein Sprecher der Bundesanstalt erklärte.

Das Problem: Im Internet, auf Jahrmärkten oder bei fliegenden Händlern sind auch Laser erhältlich, die nicht klassifiziert sind oder stärker strahlen als für den privaten Gebrauch zugelassen ist. Experten raten zu Geräten mit CE-Kennzeichnung - die gewährleistet, dass die Waren auf die Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der Europäischen Union hin geprüft sind und ihnen entsprechen.

Weil Laserpointer für jeden einfach zu haben sind, selbst solche mit hoher Leistung, müsse die Gesellschaft sich der Gefahren bewusster werden - vor allem für Kinder und Jugendliche, schrieben Wissenschaftler, die in einer Untersuchung die Fälle von 111 Patienten prüften.

Gefahr fürs Auge

Denn Laserpointer können dauerhaften Schaden an der Retina, also der Netzhaut, und eine Sehbehinderung verursachen, fassten die Mediziner zusammen. Auch australische Forscher stellten fest, dass von ihnen getestete grüne Laserpointer gefährlich sein können - gefährlicher als die roten im Test. Denn die grünen hatten mehr Infrarot-Strahlung und ihre Strahlen waren fokussierter, wie die Studie von 2016 zeigte. Die Bundespolizei in Deutschland warnte schon vor Jahren vor Importen aus Ländern mit niedrigeren oder keinen Sicherheitsstandards in die Bundesrepublik.

Das Auge kann Licht stark bündeln. Der Linseneffekt verstärkt die Leistungsdichte auf dem Weg von der Hornhaut zur Netzhaut bis zu etwa 100.000 Mal. Deshalb können, warnt die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin in einer Handreichung zum Schutz vor Laserstrahlen, bereits relativ geringe Leistungen für das Auge gefährlich sein.

Schäden an der Netzhaut, zum Beispiel Verbrennungen, können zu erheblichen Beeinträchtigungen des Sehvermögens oder zu massiven Blutungen führen. Eine Schädigung an bestimmten Stellen kann das Scharfsehen und das Farbsehvermögen stark verringern - und wenn, noch schlimmer, die Einmündung des Sehnervs in die Netzhaut getroffen wird, der sogenannte blinde Fleck, dann droht der Bundesanstalt zufolge die völlige Erblindung.

Weitere Gefahren

Den Experten zufolge besteht unter Umständen auch Brand- und Explosionsgefahr, wenn die Strahlung auf brennbares Material oder eine explosionsfähige Atmosphäre trifft.

Fazit

Laserpointer können gefährlich sein für das menschliche Auge, sie können in extremen Fällen zu Unfällen oder Explosionen führen. Unzertifizierte Geräte zu kaufen, birgt die Gefahr, dass sie stärker strahlen als gedacht.