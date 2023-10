Rätselhaftes Weltall: Mysteriöse "JuMBO"-Objekte entdeckt

Zu groß für Planeten, zu klein für Sterne

Sterne entstehen, indem eine Molekülwolke fragmentiert und kollabiert. Planeten hingegen können nach derzeitigem Verständnis nicht aus einem direkten Kollaps entstehen, sondern nur in den Umlaufbahnen von jungen Sternen. Der Fund der JuMBOs ist daher völlig unerwartet. Zwar ist bekannt, dass die allermeisten Sterne mindestens in Doppelsystemen entstehen, also zwei oder mehr Sterne einander umkreisen. Der Anteil an Doppelsystemen nimmt allerdings ab, je geringer die Massen der Sterne sind. Zudem sind die JUMBOs zu klein, um Sterne zu sein.

Wenn es sich bei ihnen aber um Planeten handelt, dann müssten diese Planeten in der Umlaufbahn um einen Stern entstanden sein. Zwar kennen Forschende sogenannte freifliegende Planeten, oder Einzelgänger-Planeten: Das sind Planeten, die – wie alle anderen Planeten auch – in der Umlaufbahn um einen Stern entstanden sind und anschließend aus dem Sternsystem herausgekickt worden sind. Das könnte auch bei den JuMBOs passiert sein: Aber wie diese Objekte es dann geschafft haben, als Doppelsystem zusammen zu bleiben oder zueinander zu finden, ist völlig unklar.

Wie die JuMBOs entstanden sein können, gibt somit derzeit Rätsel auf. Klärung sollen weitere geplante Beobachtungen mit dem James Webb-Weltraumteleskop bringen.