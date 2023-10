Eidechsen - Wunder der Evolution?

Eidechsen mit dem Lasso einfangen. Ein mühevolles Vorgehen, dem sich US-Forscher gestellt haben. Den Eidechsen setzten sie dann winzige Chips in die Beine und beobachteten sie über drei Jahre lang regelmäßig.

Die Frage, die die US-Forscher interessiert hat, war, ob Charles Darwin mit seiner Evolutionstheorie recht hat. Also, ob sich Lebewesen immer so gut wie möglich an ihre Umwelt anpassen. Und wenn die Anpassung perfekt ist – wie zum Beispiel beim menschlichen Auge – dann bleibt offenbar alles so wie es ist. Bis dahin – so Darwins Theorie – befindet sich die Natur jedoch im ständigen Wandel.

Die Forschenden wählten bewusst Eidechsen als Forschungsobjekt, weil diese seit Jahrmillionen unverändert aussehen. Unterliegen sie etwa nicht der Evolution?

Eidechsen: Meister der Anpassung

"Doch, das tun sie auf besondere Weise", sagt der Biologe und Eidechsen-Beobachter James Stround vom Institut für Technologie in Georgia. Auch Eidechsen unterliegen der Evolution – die Forschenden haben aber herausgefunden, dass die natürliche Selektion im Laufe der Zeit enorm variiert. So überlebten Eidechsen in einem Jahr mal mit langen Beinen, in einem anderen Jahr waren Eidechsen mit kurzen Beinen im Vorteil.

Für den Biologen schien es manchmal kein Muster zu geben: "Aber Veränderungen gab es immer – die Varianten waren faszinierend. Wenn wir das nun zu einem langfristigen Muster zusammensetzen, hebt sich eins mit dem anderen wieder auf und am Ende erscheinen alle Tiere bemerkenswert ähnlich."

Heißt also: Eidechsen wirken nur so als würden sie sich nicht verändern. Auch weil sich bisher niemand die Mühe gemacht hat, die Tiere minutiös über Jahre zu beobachten.

Kurzfristig passen sie sich durchaus neuen Gegebenheiten an. Sie variieren allerdings immer ähnliche körperliche Merkmale, weil die sich offenbar bewährt haben.