Evolution: Eine Pflanze macht sich für den Menschen unsichtbar

Der Mensch greift seit Jahrtausenden in die Entwicklung von Pflanzenarten ein: In der Züchtung, Auswahl und Verbreitung. Aber in diesem Fall einer evolutionären Entwicklung einer Pflanze war es umgekehrt: Die Pflanze reagierte auf den Menschen und entwickelte sich fort, um ihm zu entkommen.

Beliebt in der traditionellen chinesischen Medizin

Eigentlich droht den Arten der Fritillaria, die vor allem in Asien verbreitet sind, wenig Gefahr durch Fressfeinde, denn die strauchartigen Pflanzen sind zumeist giftig. Doch die kleine, etwa zwei Zentimeter im Durchmesser große Zwiebel von Fritillaria delavayi ist seit mehr als 2.000 Jahren in der chinesischen Medizin beliebt. In den vergangenen Jahren stieg ihr Preis - und damit das Ausmaß der Ernte dieser Pflanze.

Mensch als Evolutionstreiber

Die Forscher stellten fest, dass sich die Blüten dort am besten an ihre graubraune Schotter-Umgebung angepasst hatten, wo sie am meisten von Menschen geerntet wurden. Damit habe der Mensch hier den Selektionsdruck ausgeübt, der die Evolution in Gang hält:

"Kommerzielle Ernten üben einen viel höheren Selektionsdruck aus als viele Bedrängnisse der Natur." Prof. Hang Sun, Botanisches Institut Kunming der Chinesischen Akademie der Wissenschaften

Veröffentlicht wurde die Studie am 20. November 2020 im Fachmagazin Current Biology.