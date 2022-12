Duftende Klassiker: Gewürze in der Weihnachtsbäckerei

Kardamom - einzigartiger Geschmack

Kardamom stammt aus Asien und ist ein Verwandter des Ingwer. Er wird in der Weihnachtsbäckerei vor allem für Lebkuchen verwendet. Kardamom war bereits im 3. Jahrtausend v. Chr. zwischen Euphrat und Tigris sowie in China als Heil- und Gewürzpflanze bekannt. Kardamom kommt in unterschiedlichen Arten vor, bei uns ist der Grüne Kardamom am gebräuchlichsten.

Kardamom hat ein intensives Aroma und schmeckt süßlich-scharf - er erinnert leicht an Eukalyptus. Das exotische Gewürz ergänzt nicht nur orientalische Gerichte, sondern wird in Asien auch für Tee oder Kaffee verwendet. Hierzulande kommt Kardamom vorwiegend in der Weihnachtszeit zum Einsatz. Damit werden Lebkuchen, Spekulatius oder Glühwein verfeinert. Manches Gebäck erhält erst durch ihn seinen einzigartigen Geschmack.