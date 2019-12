06.12.2019, 15:09 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Die Wissenschaft vom Weihnachtsmarkt

Was passiert, wenn der Glühwein zu heiß wird? Warum ist ein Kunststoff, der auch in Windeln steckt, der ideale Deko-Schnee? Und was ist die Weihnachtsbaum-Formel? Wir klären die wichtigsten wissenschaftlichen Fragen rund um den Weihnachtsmarkt.