Die Wanderformel - Wie Wanderzeit berechnet wird

Berechnung in der Schweiz weicht ab

In der Schweiz werden die Wanderwege anders berechnet, zügiger und akkurater. Der Durchschnittswanderer legt in unserem Nachbarland 4,2 Kilometer in einer Stunde zurück. 1941 wurden sogar 4,5 Kilometer pro Stunde zugrunde gelegt. Und bei einer Steigung bis 20 Grad eine Minute pro zehn Höhenmeter und darüber knapp zwei Minuten pro Höhenmeter. Heutzutage besteht die Wanderformel aus einem Polynom 15. Grades, mit dem man standardisierte Marschzeiten errechnet. Oder man schaut einfach in Zeitberechnungsdiagrammen nach. Eins ist unten im Bildhintergrund zu sehen.