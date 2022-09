Kopfschmerztag - Was tun gegen Kopfweh?

Bis zu 90 Prozent aller Deutschen leiden mindestens einmal im Leben unter Kopfschmerzen. Regelmäßig betroffen sind laut Deutscher Schmerzhilfe mehr als die Hälfte der Erwachsenen und knapp 20 Prozent der Kinder zwischen acht und 16 Jahren.

Auch Schmerztabletten können Kopfschmerzen auslösen

Rund 320 verschiedene Arten von Kopfschmerzen gibt es. Der Spannungskopfschmerz und die Migräne sind die beiden häufigsten Kopfschmerzarten. Betroffene wissen sich oft nur noch mit Schmerztabletten zu helfen. Dabei können Schmerztabletten selbst Kopfschmerzen verursachen, warnt die Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN). Die Fachgesellschaft hat dazu dieses Jahr eine Leitlinie mit dem Titel "Kopfschmerz bei Übergebrauch von Schmerz- oder Migränemitteln" veröffentlicht.

Gefahr von Schmerzmitteln bei Kopfschmerzen nach Covid-19

Die DGN warnt auch davor, bei täglich auftretenden Kopfschmerzen nach einer Covid-19-Erkrankung ständig Schmerzmittel einzunehmen. Gerade, weil normale Schmerzmedikamente bei COVID-19-assoziierten Kopfschmerzen allgemein gut wirkten, bestehe die Gefahr, dass Betroffene sie über Wochen und Monate täglich einnehmen, schreibt die DGN in einer Pressemitteilung. Auch hier könne die dauerhafte Einnahme von Schmerzmitteln laut DGN wiederum Kopfschmerzen auslösen und zu einer Chronifizierung führen.

Was sind Kopfschmerzen?

Kopfschmerzen werden in die Kategorien primär und sekundär eingeteilt. Primäre Kopfschmerzen gelten als Krankheit. Darunter fallen zum Beispiel Spannungskopfschmerzen und Migräne. Sekundäre Kopfschmerzen treten als Folge anderer Erkrankungen auf, zum Beispiel durch eine Erkältung, Bluthochdruck oder eine Verletzung an Kopf oder Halswirbel. An welcher Form von Kopfschmerz ein Patient leidet, ist die wichtigste Frage, die zu Beginn einer Behandlung geklärt werden muss - meist von Hausärzten als erste Anlaufstelle von Kopfschmerzpatienten.

Dokumentation von Kopfschmerzen wichtig für richtige Diagnose

Damit die richtige Diagnose gestellt werden kann, hilft die Dokumentation des Schmerzes, sagt die DGN. Wichtige Fragen sind hierfür unter anderem: Ist der Schmerz stechend oder dumpf? Geht er mit Übelkeit einher? Wie häufig tritt er auf und in welchen Situationen? Wie oft wurden Schmerzmedikamente eingenommen?

Alternativen zu Schmerzmitteln bei Spannungskopfschmerzen

Werden bei Kopfweh zu häufig Schmerz- oder Migränemittel eingenommen, also über drei Monate hinweg mehr als zehnmal im Monat, können die Schmerztabletten selbst Kopfschmerzen verursachen. Die DGN empfiehlt deshalb bei häufigen Kopfschmerzen eine vorbeugende Behandlung. Bei Spannungskopfschmerzen sind dies Entspannungsverfahren, Stressbewältigung und Verhaltenstherapien. Auch Physiotherapie und Ausdauersport können bei häufigen Spannungskopfschmerzen helfen.

Bei besonders schweren Fällen von Spannungskopfschmerzen könnten Medikamente helfen, dann aber nicht Schmerzmittel, sondern eine Dauertherapie mit Amitriptylin, einer Substanz, die eigentlich der Klasse der Antidepressiva angehört, erklärt die DGN.