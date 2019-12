Der Sonne so nah: Erste Erkenntnisse der Parker Solar Probe

Die Raumsonde Parker Solar Probe, im Sommer 2018 gestartet, fliegt in 24 äußerst exzentrischen Umläufen um die Sonne, entfernt sich dabei immer wieder bis zur Venus, um die sie Schwung holt, und fliegt dann jedesmal näher an unseren heißen Zentralstern heran. Ihre ersten drei Umläufe hat sie bereits absolviert und ist dabei auf etwa 24 Millionen Kilometer Abstand an die Sonne heran gekommen. So nah war die Raumfahrt der Sonne noch nie. Denn die Sonne ist so heiß, dass jedes Flugobjekt sich schnell "die Flügel verbrennt".

Unsere Sonne - alles andere als ein ruhiger Stern

Parker Solar Probe hat ein spannendes Studienobjekt, denn die Sonne ist alles andere als ruhig: Sie ist ein gigantischer Reaktor mit starken elektrischen Feldern, koronalen Masseauswürfen und Stürmen in der obersten Sonnenschicht, die Milliarden Tonnen schwere Wolken magnetischen Materials herausschleudern und massenhaft Partikel mit beinahe Lichtgeschwindigkeit durchs All schießen lassen.

Erste Annäherungen bringen schon erste Überraschungen

Weil diese elektrisch geladenen Partikel auch bis zur Erde gelangen, wo sie beispielsweise zauberhafte Polarlichter an den Himmel "malen", wissen wir schon viel über diesen Sonnenwind. Doch Parker Solar Probe begibt sich erstmals fast dorthin, wo der Sonnenwind entsteht: in unmittelbare Nähe der Sonnenoberfläche. Und schon die ersten drei Annäherungen haben die Forscher staunen lassen, denn die Sonnensonde beobachtete ein paar Umstände, die man nicht vermutet hatte.