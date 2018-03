Lichtschein am frühen Abend Der März bietet ein seltenes Schauspiel: das Zodiakallicht oder Tierkreislicht. An sehr klaren Abenden können Sie es kurz nach Sonnenuntergang manchmal sehen. Suchen Sie sich einen erhöhten Aussichtspunkt fernab jeder Ortschaft und blicken Sie nach Westen: Dort kann in der letzten Dämmerung für ein oder zwei Stunden ein Lichtkegel von ein paar Handbreit erscheinen.