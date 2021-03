Corona-Zahlen: Was bedeutet die Inzidenz im Moment?

Mit der Forderung einher geht seine Kritik an einer vermeintlich zu starken Fokussierung auf den Inzidenzwert. Denn man müsse auch auf andere Werte schauen. Eine Einschätzung, der sich auch so mancher Wissenschaftler anschließt. Göran Kauermann, Inhaber des Lehrstuhls für Statistik an der LMU München, mahnt an, man solle mehr auf die sinkenden Zahlen von Neuhospitalisierungen auf Intensivstationen und von Todesfällen blicken. Man müsse wiederum bezüglich des Inzidenzwerts beachten, dass sich dessen Zusammensetzung besonders in den letzten Wochen und Monaten stark verändert habe:

„Durch die fortschreitende Impfstrategie ist es so, dass wir abfallende Zahlen bei den Inzidenzen von Über-80-Jährigen haben. Durch Schulöffnungen sehen wir eine Zunahme der Inzidenzen bei Schülern. Insofern kann man die Inzidenzen heute schlecht mit denen von Oktober oder November vergleichen. Wenn man heute Inzidenzen heranziehen will, die die Gefährlichkeit der Krankheit widerspiegeln, dann wären das die der 60- bis 79-Jährigen.“ Göran Kauermann, LMU München

Katastrophale Datenlage in Deutschland

Der Statistiker zweifelt also die Aussagekraft wenig differenzierter Inzidenzzahlen an. Doch damit nicht genug: Darüber hinaus bemängelt er die generelle Corona-Datenlage in Deutschland: Dies sei ein Problem, das schon bei den Gesundheitsämtern seinen Anfang nehme. Die Wege der Daten seien nicht immer fehlerfrei. Und besonders fehle ein grundlegendes Datenmanagement von Anfang bis Ende. Generell gelte die Devise: Langzeitprognosen sind schwierig.