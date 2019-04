Bioplastik auch nach Jahren noch nicht verrottet

Nicht abbaubar, sondern wiederverwertbar ist wichtig

Der NABU kritisiert am Bioplastik aber noch mehr als "nur" die Müllproblematik: Bioplastik aus nachwachsenden Rohstoffen wird oft aus Zuckerrohr, Kartoffel- oder Maisstärke hergestellt. Damit tritt die Produktion des Bioplastiks in Konkurrenz zur Lebensmittelproduktion, was den Flächenbedarf angeht: Neben endlosen Rapsfeldern für den Biosprit sprießen endlose Maisfelder für die Biotüte.

Was aber noch wesentlicher ist: Bioplastik wird aus sogenannten Primärrohstoffen erzeugt. Sprich: neu hergestellt statt recycelt. Neben dem Flächenverbrauch fallen so noch andere ökologische Kosten an: Wasserverbrauch, Einsatz von Pestiziden, Dünger, Energie sowohl beim Anbau wie bei der Produktion der Kunststoffe und Tüten etc.

Der Umweltverband fordert daher, dass Bioplastiktüten nicht nur abbaubar sein müssen, sondern zugleich recycelbar, erst dann seien sie auch nachhaltig.