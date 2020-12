Bioplastik Echte Alternative oder neues Problem?

gute Idee Nylonstrümpfe aus Chicorée-Resten



An der Universität Hohenheim werden aus Chicorée-Wurzeln Biokunststoffe erzeugt - für Plastikflaschen oder Nylonstrümpfe.

Ok, Plastikflaschen könnte man komplett vermeiden, wenn man stattdessen etwas mehr schleppt. Aber auf Nylonstrümpfe verzichten? Könnte für manche und manchen ein herber Verlust sein.



An der Universität Hohenheim wird ein biobasierter Kunststoff aus landwirtschaftlichen Resten hergestellt: Nach der Ernte von Chicorée bleiben europaweit rund 800.000 Tonnen der Wurzeln als Abfall übrig. Aus den Rüben lässt sich Inulin gewinnen, ein Vielfachzucker. Und daraus erzeugen die Wissenschaftler das Biopolymer Hydroxymethylfurfural (HMF) - eine Basischemikalie für Kunststoff. An den Deutschen Instituten für Textil- und Faserforschung (DITF) wird aus dem Rüben-HMF der Kunststoff PEF erzeugt - zu 100 Prozent biobasiert.



Dieser Kunststoff ist Ressourcen-schonend hergesellt: Weder fließt Erdöl in das Biopolymer, noch wird zusätzliche Landmasse für den Anbau verbraucht. Je nach Verarbeitung könnte das Endprodukt auch biologisch abbaubar sein. Doch an der Universität Hohenheim zielt man darauf ab, dass der Kunststoff am Ende wiederverwertbar ist.



Quelle: Universität Hohenheim