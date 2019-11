Azur - Der Start des ersten deutschen Satelliten vor 50 Jahren

Kabelbrand verzögert Start

Ursprünglich war der Start von Azur schon für die Nacht zum 7. November 1969 geplant. Eine Rakete vom Typ Scout-B sollte Azur vom kalifornischen Vandenberg ins Weltall bringen. In Oberpfaffenhofen war eine Live-Übertragung für geladene Gäste und die Presse geplant, inklusive Vorträgen und Buffet. Doch ein Kabelbrand am Check-out-Gerät des Satelliten stoppte die Startvorbereitungen. Der Countdown wurde abgebrochen und der Start um 24 Stunden verschoben. "Zum Trost für die Gäste wurde das Buffet trotzdem freigegeben", heißt es in der DLR-Chronik. So startete die Trägerrakete erst am 8. November 1969 um 2.52 Uhr mitteleuropäische Zeit mit Azur an Bord ins All.

Azur sendet zuerst nach Bayern

Eigentlich sollte eine NASA-Bodenstation in Alaska den ersten Kontakt zu Azur aufnehmen und die Einschaltprozeduren durchführen. Doch dies scheiterte an technischen Problemen. Auch bei der nächsten Station in England funktionierte die Datenübertragung nicht. So rückte plötzlich Bayern in den Fokus: Die Zentralstation des Deutschen Bodensystems in Weilheim in Oberbayern übernahm nach einer Eilentscheidung der Projektleiter die Kontaktaufnahme mit Azur und übertrug die empfangenen Daten nach Oberpfaffenhofen.

"Das hatte in der Testphase nie so gut geklappt. Aber da hat sich der Bildschirm schlagartig mit grünen Daten gefüllt. Das war unglaublich." Hubertus Wanke, damals im Deutschen Raumfahrtkontrollzentrum in Oberpfaffenhofen

Allerdings war gar nicht vorgesehen, dass Rohdaten von Bayern aus an die NASA gehen. Die Ingenieure fanden eine Lösung: Sie zogen den Lochstreifen aus dem Zentralrechner vom Rechnerraum über den Gang zum Kontrollzentrum, um die Daten per Fernschreiber an die NASA zu übertragen. Den Applaus dort konnten die Deutschen über ihre Kopfhörer hören.