Impfstopp: Irreführender Vergleich von Thrombosen

"Vermutlich unterschiedliche Ursachen”

Johannes Oldenburg, der Vorsitzende der Gesellschaft für Thrombose- und Hämostaseforschung, erwähnt im Gespräch mit dem #Faktenfuchs die Auffälligkeit der verminderten Thrombozyten, also der Blutplättchen, bei bisher allen Fällen, die in zeitlichem Zusammenhang mit der Impfung aufgetreten sind. “Eine Sinusvenenthrombose in Kombination mit der gesunkenen Zahl der Thrombozyten entspricht nicht dem normalen Bild einer Thrombose und kann eher zu Hirnblutungen führen. Die nach der Astrazeneca-Impfung aufgetretenen Thrombosen und klassische Thrombosen haben vermutlich unterschiedliche Ursachen”, sagt Johannes Oldenburg.

Häufige Sinusvenenthrombosen durch die Pille "nicht bekannt"

Können Sinusvenenthrombosen, wie im möglichen Zusammenhang mit der Impfung, auch als Nebenwirkung der Antibabypille auftreten? Der Berufsverband der Frauenärzte antwortet schriftlich auf die Anfrage des #Faktenfuchs:

"Dass eine Thrombose zuerst in einer Hirnvene auftritt und nicht in den Beinen, ist extrem selten. Die Häufigkeit wird in der Literatur auf etwa 4-10/1 Mio/Jahr geschätzt." Frauen seien demnach zwar etwas häufiger betroffen als Männer. "Aber ob die hormonelle Verhütung oder die natürlich produzierten Östrogene die Thromboseneigung fördern, ist bei so niedrigen Fallzahlen kaum nachzuprüfen." Der Berufsverband der Frauenärzte schreibt weiter:

"Eine ähnliche Anzahl von Sinusvenenthrombosen, wie nach der Astrazeneca-Impfung, also nach 1,6 Millionen Impfungen 7 Sinusvenenthrombosen, ist bei Verwendung der hormonellen Verhütung mit der kombinierten Antibabypille nicht bekannt." Berufsverband der Frauenärzte