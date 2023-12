Abnehmspritze: Nach dem Absetzen kommen die Kilos zurück

Einmal in der Woche einen Pieks, und schon purzeln die Kilos – so stellen sich manche Menschen die wundersame Wirkung neuer Abnehm-Wirkstoffe vor. Doch so einfach ist das nicht. Aus der Forschung mehren sich die Hinweise, dass solche Präparate langfristig genommen werden müssen, damit das Gewicht dauerhaft unten bleibt.

Auch beim Wirkstoff Tirzepatid ist es so. Das zeigt eine neue Studie, die gerade im Journal "Jama" publiziert wurde. Das Forscherteam um Louis J. Aronne untersuchte, inwiefern sich das Gewicht von Probanden verändert, wenn das Medikament nach neun Monaten abgesetzt und gegen ein Placebo getauscht wird. Das Ergebnis: Die Probanden nahmen nach dem Wechsel in weiteren 52 Untersuchungswochen wieder an Gewicht zu. Nach zwei bis drei Jahren wäre aller Wahrscheinlichkeit nach das Gewicht wieder beim Ausgangspunkt angekommen.

Tirzepatid – ursprünglich ein Medikament gegen Diabetes

Tirzepatid ist als Wirkstoff zur Behandlung von Typ-2-Diabetes zugelassen, in den USA wird es auch für die Behandlung gegen Fettleibigkeit verschrieben, in der EU bislang nicht. In Deutschland kann es unter dem Namen "Mounjaro" bisher nur in bestimmten Fällen von Diabetes Typ 2 verwendet werden. Das Medikament drosselt den Appetit und wird, wie beispielsweise Insulin, von den Patienten selbst mit einer Pen-Spritze unter die Haut gespritzt.

Experten zeigen sich wenig überrascht über das Studienergebnis. Zu einem ähnlichen Schluss sei man schon beim Wirkstoff Semaglutid gekommen, hier bekannt als "Wegovy", erklärt Anja Hilbert: "Bei verschiedenen Medikamenten zur Gewichtsreduktion, darunter auch Semaglutid, wurde ein Rebound-Effekt nach dem Absetzen beobachtet – die Patienten nehmen wieder zu", sagt die Professorin für Verhaltensmedizin am Universitätsklinikum Leipzig. "Es ist daher nicht überraschend, dass dies auch bei Tirzepatid der Fall ist."

Erfolg der Abnehmspritze auf Dauer nicht gewährleistet

Um langfristig das neue Gewicht zu halten, müssten die Patienten den Wirkstoff Tirzepatid dauerhaft einnehmen, das legen die Autoren der Studie nahe. Doch ob der Stoff auf Dauer seine Wirkung beibehält, ist noch nicht erwiesen. Stefan Martin vom Westdeutschen Diabetes- und Gesundheitszentrum Düsseldorf ist skeptisch: "Ich persönlich habe Zweifel, ob eine noch längere Gabe dieser neuen Medikamente sich wirklich langfristig nach Absetzen auf das Gewicht auswirkt", erklärt der Diabetologe. "Vielmehr habe ich die Befürchtung, dass durch einen längeren Einsatz die Wirkung der Medikamente nachlässt."

Diese Erfahrung hat Stefan Martin in der Praxis mit Diabetes-Patienten gemacht. Dort wirkte Semaglutid am Anfang sehr gut, "aber wenn es zu keiner nachhaltigen Änderung des Lebensstils kommt, lässt die Wirkung nach." Er selbst habe bei einigen seiner Patienten mit Typ-2-Diabetes nach zwei oder drei Jahren Semaglutid abgesetzt, da es keine Wirkung mehr zeigte.

Eine Spritze allein wird das Gewicht nicht regeln können

Übergewichtige sollten sich daher nicht allein auf ein Medikament verlassen, wenn sie überschüssige Pfunde loswerden wollen. Bei Adipositas kann eine Verhaltenstherapie gepaart mit einer Veränderung des Lebensstils eine viel nachhaltigere Wirkung entfalten. Auf Dauer gilt: Eine Tablette oder Spritze gegen das Hungergefühl führen nicht zu einem gesünderen Gewicht, mehr Bewegung und eine bewusste, ausgewogene Ernährung schon.