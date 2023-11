Abnehm-Spritzen: Semaglutid senkt wohl Risiko für Herzerkrankung

In Abnehm-Spritzen wie "Wegovy" ist der Wirkstoff Semaglutid enthalten. Laut einer neuen Studie, veröffentlicht im Fachjournal "The New England Journal of Medicine", hilft Semaglutid aber nicht nur Diabetikern beim Gewichtverlieren, sondern senkt auch das Risiko für schwere kardiovaskuläre Ereignisse – bei Nicht-Diabetikern. Kardiovaskuläre Erkrankungen sind gesundheitliche Probleme, die das Herz und die Blutgefäße betreffen.

Die Studie untersuchte 17.600 Patienten über 44 Jahre, die bereits an kardiovaskulären Erkrankungen litten und einen Body-Mass-Index (BMI) über 26 hatten, jedoch kein Diabetes. Übergewicht und Adipositas sind bekannte Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Abnehm-Wirkstoff: Herz-Kreislauf-Risiko nahm durch Semaglutid um 20 Prozent ab

Aufgeteilt wurden die Studienteilnehmer dafür in zwei Gruppen: Eine Gruppe erhielt wöchentlich eine Dosis von 2,4 Milligramm Semaglutid, während die andere Gruppe ein Placebo erhielt. Nach einer durchschnittlichen Beobachtungszeit von 39,8 Monaten zeigte sich, dass Semaglutid im Vergleich zum Placebo das Risiko für nicht-tödliche Herzinfarkte, Schlaganfälle oder kardiovaskuläre Todesfälle um 20 Prozent verringerte: In der Studiengruppe, die Semaglutid erhielt, traten "nur" bei 6,5 Prozent der Teilnehmer schwerwiegende kardiologische Probleme auf, verglichen mit acht Prozent in der Placebogruppe.

Dabei waren die beobachteten Nebenwirkungen konsistent mit denen aus vorherigen Studien: Vor allem Magen-Darm-Probleme traten auf. In einigen Fällen wurden auch Gallenbeschwerden festgestellt. Finanziert wurde die Studie namens SELECT von Novo Nordisk, dem Hersteller der Abnehm-Spritzen.

Herz-Experte: Verbesserung des Stoffwechsels nachweisbar

Die Studie unterstreicht, dass die Verringerung des Risikos für solche Erkrankungen ein zusätzlicher positiver Effekt von Semaglutid neben der Gewichtsreduktion ist. Alexander Bartelt, Leiter der Forschungsgruppe für Kardiovaskulären Stoffwechsel am Klinikum der Universität München, stellt fest: "Insgesamt verbessert die Behandlung und die damit verbundene Gewichtsreduktion den Stoffwechsel und reduziert damit kardiovaskuläre Risikofaktoren wie Blutfette, Blutdruck und Entzündungsmediatoren."

Unklarheit bezüglich Einfluss des Gewichtsverlusts

Der Gewichtseffekt könne jedoch nicht herausgerechnet werden, sagt Timo Müller vom Institut für Diabetesforschung am Helmholtz-Zentrum München. Somit könne die genaue Ursache für den beobachteten Effekt nicht bestimmt werden. Es bleibt also unklar, ob diese Risikominderung ein Nebeneffekt der Gewichtsabnahme oder eine direkte Wirkung des Medikaments auf das kardiovaskuläre System ist. Im Verlauf der Studie verzeichneten die Probanden durchschnittlich einen Gewichtsverlust von neun Prozent ihres Körpergewichts.

Abnehm-Spritze schränkt Hungergefühl im Gehirn ein

Semaglutid, der Wirkstoff in der Abnehm-Spritze, ist ein sogenannter GLP-1-Agonist, ein hormonähnlicher Stoff, der an Körperrezeptoren andockt, an denen auch körpereigene Hormone wirken. Er wirkt unter anderem auf die Bauchspeicheldrüse, fördert die Insulinausschüttung und beeinflusst das Hungergefühl im Gehirn. Nach der Einnahme verspürt man weniger Hunger und wird schneller satt. Zudem verlangsamt Semaglutid die Magen-Darm-Aktivität, wodurch das Essen länger im Magen verweilt und man länger satt bleibt.

Vorsicht: Langzeiteffekte von Semaglutid nicht untersucht

Die langfristigen Auswirkungen von Semaglutid sind noch unerforscht. Mediziner betonen, dass das Medikament nur für die vorgesehenen Indikationen verwendet werden sollte und nicht für gesunde Personen getestet wurde. Daher wird von einer Verwendung ohne spezifische medizinische Indikation generell abgeraten.

Die in Deutschland seit Januar 2022 zugelassenen und seit Juli 2022 erhältlichen höher dosierten Semaglutid-Spritzen "Wegovy" hatten aufgrund der hohen Nachfrage und Produktionsbeschränkungen Lieferschwierigkeiten. Zusätzlich gibt es Bedenken hinsichtlich gefälschter Abnehmpräparate auf dem Markt, die Patienten gefährden können.