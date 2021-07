Verlagsgruppe Passau übernimmt Mittelbayerische

Die Unternehmensgruppe Mittelbayerischer Verlag gehört künftig zur Verlagsgruppe Passau.

Kartellamt muss noch zustimmen

Die Verlegerfamilien Esser und Diekmann haben sich nach eigenen Angaben auf eine Übernahme geeinigt. Damit sollen künftig die Passauer Neue Presse (PNP) sowie der Donaukurier (DK) und die Mittelbayerische Zeitung (MZ) unter einem Verlag erscheinen. Das Kartellamt muss der Übernahme noch zustimmen.

Der Mittelbayerische Verlag äußerte sich auf Anfrage nicht direkt selbst und verwies auf die Mitteilung aus Passau. MZ-Herausgeber Peter Esser lobte darin die gute Verhandlungsatmosphäre zwischen allen Beteiligten.

"Glauben an Zukunft der Regionalzeitung"

Die Familie Esser scheide nach der Genehmigung durch das Kartellamt aus der Gesellschaft aus. Mit ihr zusammen werde sich auch der langjährige Vorsitzende der Geschäftsführung, Martin Wunnike, aus dem Unternehmen zurückziehen. Auf Wunsch der Familie habe er sich bereiterklärt, den Übergang bis zum Jahresende zu begleiten.

PNP-Verlegerin Simone Tucci-Diekmann bedankte sich für das große Vertrauen, das die Familie Esser mit dem Verkauf in sie setze. "Wir glauben fest an die Zukunft der Regionalzeitung - ob nun in gedruckter oder in elektronischer Form", betonte sie.

348.000 Ausgaben insgesamt

Laut PNP-Verlegerin Simone Tucci-Diekmann sei der Erwerb ein "logischer Wachstumsschritt und eine perfekte Ergänzung der bisherigen Verlagsaktivitäten". Laut eigenen Angaben des Verlags erreichen die täglich verkauften Ausgaben von PNP, DK und MZ zusammen täglich einen Auflagenschnitt von 348.000.