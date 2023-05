Fallende Strompreise: Wird es auch für Verbraucher billiger?

Kosten der Digitalisierung der Netze noch nicht absehbar

Es wurden und werden jetzt zwar digitale Stromzähler eingebaut. Diese verfügen aber nur in Ausnahmefällen auch über eine Rückleitung zum Versorger, damit der das Potential dieser Technik überhaupt für ein besseres Energiemanagement nutzen kann. Zwei Ausnahmen gibt es: Wer eine Wärmepumpe anschließen will oder eine Wallbox zum Aufladen von Elektroautos braucht, soll per Rückleitung mit dem Stromversorger verbunden werden.

Versorgungssicherheit bei Dunkelflaute an kalten Wintertagen?

Im Fall einer Dunkelflaute mit wenig Windkraft und Solarenergie im Winter, wenn der Stromverbrauch mit Abstand am höchsten ist, soll der lokale Versorger in der Lage sein, abzuregeln. Um die Netzspannung in jedem Fall aufrecht zu erhalten und einen Stromausfall zu verhindern, will die Bundesnetzagentur damit sicherstellen, dass eine Wallbox fürs E-Auto und eben auch eine hochlaufende Wärmepumpe in ihrem Verbrauch eingeschränkt werden können. Aus der Wallbox kämen dann statt 15 Kilowatt Strom in der Stunde (kWh) möglichweise nur noch 3,4 kWh, was den Ladevorgang verzögert. Ob eine gedrosselte Wärmepumpe noch in der Lage ist, das Haus ausreichend zu heizen, hängt von der Energieeffizienz des gesamten Gebäudes wie Dämmung, Fußbodenheizung und weiteren Maßnahmen ab.

Bundesregierung verspricht: Mittel- bis langfristig günstigerer Strom für alle

Eigentlich sollten die Erneuerbaren Energien seit Jahren schon dafür sorgen, dass Strom in Deutschland billiger wird. Es gibt mehrere Gründe, warum das bisher nicht der Fall war. Obwohl ein Windrad oder eine Photovoltaikanlage keinen Brennstoff benötigt – im Gegensatz zu einem Kohle-, Gas- oder Atomkraftwerk – müssen auch die alternativen Energiequellen erst einmal erschlossen werden. Für den Bau von Windparks und das Aufstellen von Solarmodulen flossen Milliarden an Subventionen, zum Beispiel aus der erwähnten EEG-Umlage.

Außerdem wurden Mindestvergütungen für die Einspeisung von Strom aus Erneuerbaren festgelegt, selbst dann, wenn dieser Strom mangels ausreichender Netze noch gar keine richtige Verwendung fand – und teilweise immer noch nicht findet. So gibt es zahlreiche Windräder und Solarparks, deren Strom seit Jahren zwar bezahlt wird, aber nicht wirklich genutzt werden kann. Das alles waren sehr kostspielige politische und nicht ökonomische Entscheidungen, um die Energiewende in Deutschland voranzutreiben und damit einen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz zu leisten.

Ungenutztes Potential von Windrädern in Norddeutschland

In den norddeutschen Küstenländern wie Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, aber auch in ostdeutschen Bundesländern werden bereits an vielen Tagen im Jahr große Mengen an nicht genutztem Windstrom erzeugt. Dieses Potential liegt seit Jahren brach, weil es keine geeigneten Fernverbindungen über große Stromtrassen wie Südlink oder Südostlink gibt, die diesen Strom in den stärker industrialisierten Süden von Deutschland transportieren könnten. Mit einer Fertigstellung der Erdkabel, die diesen Strom liefern sollen, und der Anbindung von Bayern an diese norddeutschen Windräder wird jetzt erst für 2027 bis 2028 gerechnet - wenn es nicht zu weiteren Verzögerungen kommt, wie in den letzten zehn Jahren.