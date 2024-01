Streik am Donnerstag: Verdi will Flughäfen bundesweit lahmlegen

Flugpassagiere in Deutschland müssen sich am Donnerstag auf erhebliche Störungen im Flugverkehr einrichten. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) und des Hessischen Rundfunks soll an diesem Tag bundesweit bei den Sicherheitskontrollen der Flughäfen gestreikt werden. Die Gewerkschaft Verdi wird demnach ab dem frühen Morgen die rund 25.000 Beschäftigten in der Luftsicherheitsbranche zum Arbeitskampf aufrufen. Gestreikt werden soll dann bis Mitternacht.

Flugverkehr dürfte lahmgelegt werden

Verdi wollte sich offiziell dazu noch nicht äußern. Sollte tatsächlich gestreikt werden, könnten unter anderem keine Passagiere, Mitarbeiter und Waren mehr kontrolliert werden, die in den Sicherheitsbereich müssen. Faktisch dürfte damit je nach Streikbeteiligung der Luftverkehr in weiten Teilen Deutschlands lahmgelegt werden.

Insidern zufolge sollen folgende Flughäfen betroffen sein: Hamburg, Hannover, Berlin, Köln/Bonn, Leipzig, Dresden, Erfurt, Stuttgart und Karlsruhe/Baden-Baden, sagte eine mit der Sache vertraute Person gegenüber der Agentur Reuters. Eine offizielle Bestätigung gibt es bisher nicht.

Falls Münchner Airport bestreikt würde, hätte das weniger Auswirkungen

Ein Warnstreik bei Luftsicherheitskräften würde den Flughafen München wohl nur wenig treffen. Die für die Passagierkontrolle zuständige SGM, die Sicherheitsgesellschaft am Münchner Flughafen, ist ein Unternehmen des Freistaates Bayern und unterliegt damit dem Tarifvertrag im öffentlichen Dienst. Dort gilt die Friedenspflicht. Lediglich die für die Beschäftigten zuständige Sicherheitsfirma könnte bestreikt werden. Der Flughafen kann hier aber leichter gegensteuern.

Ob es in München überhaupt zu Aktionen kommt, ist noch offen. Von Verdi in Bayern gibt es dazu bisher keine Aussage. Ein Streik an anderen Flughäfen in Deutschland würde München aber indirekt treffen. Wenn Flugzeuge dort nicht oder verspätet starten, bringt das den Flugplan bundesweit durcheinander.

Tarifverhandlungen brachten bisher keine Einigung

Derzeit verhandelt die Gewerkschaft mit dem Arbeitgeberverband über einen neuen Tarifvertrag. Unter anderem geht es um höhere Gehälter. Bisher gab es in drei Verhandlungsrunden keine Einigung. Weitere Gespräche sind für die kommende Woche geplant. Bereits im vorigen Jahr hatte Verdi mit Streiks beim Sicherheitspersonal Flughäfen weitgehend lahmgelegt.

Mit Informationen von dpa und Reuters.