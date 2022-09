Schwarzenegger bei Startup-Messe in München

"Es gäbe einiges zu verbessern"

Dass von der Politik kaum jemand bei der Eröffnung ist, findet er deshalb schade: "Es gäbe einiges zu besprechen", sagt er. "Und zu verbessern." Zum Beispiel sei es für ihn als Einzelgründer sehr schwierig, gegen Erfinder-Teams anzukommen. Es gebe kaum Möglichkeiten, sich bei Stipendien und ähnlichem zu bewerben, wenn man alleine unterwegs ist, berichtet Sommer.

Schon seit einigen Jahren versucht der Freistaat Bayern mit mehreren Programmen, junge Menschen dazu zu animieren, ihr eigenes Unternehmen zu gründen und so das "europäische Silicon Valley" zu werden. Dafür müsste aber erstmal Nordrhein-Westfalen und Berlin der Rang abgelaufen werden. Viktor Sommer schätzt das so ein: "In Berlin gibt es viele Software-Gründungen. In Bayern eher die Hightech-Unternehmen." Beides gebe es im echten Silicon Valley in Kalifornien. Insofern sei "Bayern eher ein halbes Silicon-Valley."

Den Auftritt von Schwarzenegger fand auch Viktor Sommer sehr erfrischend: "Manchmal vergisst man im Alltag, warum man das alles hier macht", sagt er. "Da tut es gut, von so jemandem zu hören, dass es sich lohnen kann, dabei zu bleiben."