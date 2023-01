Mogelpackung Wählen Sie die Mogelpackung des Jahres

Immer häufiger verkleinern Hersteller die Packungsgrößen oder Füllmengen ihrer Produkte, behalten aber den Preis bei oder lassen ihn zusätzlich steigen. Da werden zum Beispiel statt der 500 Gramm Nudeln pro Packung dann plötzlich nur noch 400 Gramm in der neuen Verpackung verkauft. Für den selben Preis. Und ohne, dass es Verbraucher und Verbraucherinnen auf den ersten Blick merken. Erst zu Hause oder beim Zubereiten der Pasta wird der Unterschied entdeckt. Gegen diese versteckten Preiserhöhungen, die zum Teil bis zu 25 Prozent ausmachen können, gehen die Verbraucherzentralen vor - zum Beispiel mit der Wahl zur "Mogelpackung des Jahres".

Mogelpackung Rama und Pringles

Diese Produkte wurden für die Wahl ausgesucht: In den neuen Rama-Packungen in gleichem Design wie bisher sind nicht mehr, wie von Kundinnen und Kunden gelernt, 500 Gramm drin, sondern nur noch 400 Gramm - eine versteckte Preiserhöhung von 25 Prozent, denn Hersteller "Upfield" weist auf der Packung nicht auf die neue Füllmenge hin.

Oder: Die Packung mit den Leerdammer -Scheiben von Hersteller Lactalis enthält nur noch 140 Gramm - statt 160 Gramm. Zudem wurden die Preise für die Packung erhöht - bis zu 43 Prozent Preissteigerung bedeute das, so die Verbraucherzentrale Hamburg.

In den Pringles-Rollen sind nun weniger Chips - bei unveränderter Verpackung. Statt 200 Gramm sind nur noch 185 Gramm in den Packungen zu finden - plus Preissteigerung, macht bis zu 25 Prozent mehr.