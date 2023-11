Siemens meldet Rekordgewinn von 8,5 Milliarden Euro

Trotz geopolitischer Spannungen, einer wackeligen Weltkonjunktur und einer unerwartet schwachen Wirtschaft in China hat Siemens im abgelaufenen Geschäftsjahr das beste Ergebnis seiner Geschichte erwirtschaftet. Der Münchener Konzern konnte seinen Gewinn nahezu verdoppeln - auf 8,5 Milliarden Euro.

Siemens-Chef: "Hervorragendes Ergebnis"

Siemens-Chef Roland Busch sprach bei der Vorlage der Geschäftszahlen von einem "hervorragenden Ergebnis". Im Vergleich zum Vorjahr konnte der Konzern bei allen wesentlichen Kennzahlen zulegen, sei es bei Auftragseingang, Umsatz, Cash Flow oder Gewinn.

Das Unternehmen profitiert zum einen vom weltweiten Trend hin zur Digitalisierung und zu nachhaltiger Mobilität. Zum anderen dürfte man in München sehr froh sein, vor einigen Jahren die heute hoch defizitäre Sparte Siemens Energy weitestgehend abgestoßen zu haben. Dort beteiligt sich die frühere Mutter Siemens auch nur indirekt am Stabilisierungspaket von Banken und Bundesregierung. Siemens gewährt Siemens Energy keine weiteren Garantien, sondern kauft der ehemaligen Tochter für zwei Milliarden Euro ein Aktienpaket am bisherigen Gemeinschaftsunternehmen Siemens India ab.

Tochter Innomotics soll an die Börse

Darüber hinaus wurde bekannt, dass man einen möglichen Börsengang von Innomotics vorbereitet. Die Sparte für Motoren und Großantriebe mit 15.000 Beschäftigten wurde in den vergangenen Monaten verselbständigt.

Im jetzt laufenden neuen Geschäftsjahr erwartet Konzernchef Roland Busch weiteres Wachstum, wenn auch etwas gedrosselt. Beim Umsatz seien nach 11 Prozent im zurückliegenden Geschäftsjahr nur noch vier bis acht Prozent plus zu erwarten, vor allem weil in China derzeit das Geschäft mit der Industrieautomatisierung, der "digital industries", lahmt - dem Aushängeschild von Siemens.

Aktionäre können sich freuen

Die Aktionäre sollen eine höhere Dividende erhalten. Die Ausschüttung soll von 4,25 auf 4,70 Euro je Aktie steigen. Zudem kündigte Finanzvorstand Ralf Thomas einen weiteren Aktienrückkauf über sechs Milliarden Euro für die nächsten fünf Jahre an. Das seit 2021 laufende Rückkaufprogramm über drei Milliarden Euro ist zu 90 Prozent abgeschlossen.