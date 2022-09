Pilotenstreik bei Lufthansa: Flugausfälle auch in München

Die Piloten der Lufthansa sind in einen ganztägigen Streik getreten. Wie ein Sprecher der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) am Freitagmorgen sagte, hat der Streik wie geplant begonnen.

Mehr als 800 Flüge fallen in Frankfurt und München aus

Lufthansa hatte bereits am Donnerstag nahezu das komplette Programm an den Drehkreuzen München und Frankfurt gestrichen. Betroffen sind rund 130.000 Passagiere von mehr als 800 Flügen. Der Konzern warnte, dass es auch am Samstag und Sonntag noch zu "einzelnen Flugausfällen oder Verspätungen" kommen könne.

Mehr als nur "Unregelmäßigkeiten" in München

Gedrosselter Betrieb am Flughafen München – aber kein Stillstand im Terminal 2, das die Lufthansa nutzt. Das ist der Eindruck von Freitagmorgen 7 Uhr. Dies liegt zum einen daran, dass dort auch die Partner von der Star-Alliance ihre Flüge abwickeln. Und die sind vom Streik ebenso wenig betroffen wie Lufthansa-Tochtergesellschaften wie zum Beispiel Austrian Airlines.

Auch kann die Lufthansa selbst offenbar trotz der Arbeitsniederlegungen der Piloten einzelne Flüge durchführen. In der Früh sind jedenfalls Maschinen etwa nach Amsterdam und Köln gestartet, die auf der Anzeigetafel mit dem Kürzel LH gekennzeichnet waren. Sehr viel öfter sieht man dort freilich den Vermerk "cancelled /annulliert". Es sind also mehr als nur "Unregelmäßigkeiten", von denen in Durchsagen im Termin 1 mit Verweis auf den Streik immer wieder die Rede ist.

Nicht alle Flüge werden bestreikt

Bestreikt werden laut der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit ausschließlich die Abflüge der Lufthansa-Kerngesellschaft sowie der Lufthansa Cargo von deutschen Flughäfen. Die Tochtergesellschaften Eurowings, Lufthansa Cityline und Eurowings Discover sind von dem Aufruf nicht betroffen und sollen planmäßig fliegen. Gleiches gilt für ausländische Lufthansa-Töchter wie Swiss, Austrian oder Brussels.

Auch Lufthansa-Flüge von nicht-deutschen Startpunkten finden statt, sofern Flugzeuge und Crews bereits im Ausland sind. Ziel der Flugplaner ist ein reibungsloser Neustart nach dem Streik am Samstag. Es handelt sich um das letzte Ferienwochenende in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland.

Was sollen Passagiere tun?

Wer heute eine Flugreise mit Lufthansa plant und noch keine aktuelle Information zum Flugstatus bekommen hat, etwa über eine SMS, sollte sich deshalb vorher genau erkundigen, ob sich die Fahrt zum Flughafen lohnt.

Die Fluggäste wurden aufgefordert, nicht an die Flughäfen zu kommen, sondern auf den Zug oder Flüge an einem anderen Tag auszuweichen. Ihnen stehen bei Ausfällen oder schwerwiegenden Verspätungen Erstattungen und möglicherweise auch Ausgleichszahlungen zu.

Gewerkschaft "Vereinigung Cockpit" rief den Streik aus

Die Gewerkschaft hatte den Streik in der Nacht zum Donnerstag ausgerufen, nachdem Tarifverhandlungen mit der Lufthansa gescheitert waren. Die Lufthansa hat den Streikaufruf kritisiert und die VC aufgefordert, an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

Erst im Juli hatte die Gewerkschaft Verdi mit einem Warnstreik des Bodenpersonals den Flugbetrieb der größten deutschen Airline für einen ganzen Tag nahezu lahmgelegt. Es fielen mehr als 1.000 Flüge aus, rund 134.000 Passagiere mussten ihre Reisepläne ändern. In der anschließenden Verhandlungsrunde erreichte die Gewerkschaft für die rund 20.000 Bodenbeschäftigten Gehaltssteigerungen, die insbesondere in den unteren Lohngruppen deutlich zweistellig ausfielen.

Die Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo will im Herbst für ihre Mitglieder verhandeln. Sie erklärte sich "ausdrücklich und uneingeschränkt solidarisch" mit dem Streik.

