Kein Kohlensäure-Mangel in der Biobrauerei: Was sie anders macht

Kohlensäure ist derzeit Mangelware. Lieferanten bringen den Brauereien derzeit nur kleinere Mengen des Gases Kohlenstoffdioxid, das bei der Bierabfüllung unverzichtbar ist. Teils retten sich die Brauereien von Woche zu Woche, wie Betroffene dem BR sagten. Man sei schon froh, wenn man eine Wochenmenge bekomme.

Die Bio-Brauerei Neumarkter Lammsbräu, die nach eigenen Angaben das erste Bio-Bier Deutschlands produziert hat, ist von dem Mangel aber nicht betroffen.

Keine Kohlensäure aus Düngemittel-Produktion

"Der Kohlensäure-Mangel, von dem aktuell die Rede ist, betrifft Kohlenstoffdioxid, das bei der Herstellung von Düngemitteln für die konventionelle Landwirtschaft entsteht", erklärt Brauereichef Johannes Ehrnsperger. Da die Düngemittel-Hersteller ihre Produktion wegen der hohen Gaspreise heruntergefahren haben, herrscht derzeit auch ein Mangel am Nebenprodukt Kohlensäure.

Konventionelle Landwirtschaft mit künstlichen Mineraldüngern, chemischen Pflanzenschutz- und Unkrautvertilgungsmitteln widerspricht allerdings dem Unternehmenskonzept von Lammsbräu. Geschäftsführer Johannes Ehrnsperger bezieht seine Rohstoffe aus ökologischem Landbau.

Abfüllung mit biogener Kohlensäure

Das gilt auch für die Kohlensäure. Lammsbräu kauft sie bei Herstellern von Bio-Kraftstoff: "Für alle technischen Prozesse nutzen wir Kohlenstoffdioxid, das bei der Produktion von Ethanol entsteht. Hier ist in nächster Zeit nicht mit einem Mangel zu rechnen", so Ehrnsperger zum BR. Brauereien benötigen Kohlensäure bei der Bier-Abfüllung. Beim so genannten "Vorspannen" sorgt sie für den richtigen Druck in den Flaschen, damit das Bier schaumfrei hineinläuft.