Magna-Krisentreffen im Bayerischen Wirtschaftsministerium

Bereits gestern hatte sich der Magna-Arbeitnehmerrat in Dorfprozelten im Landkreis Miltenberg getroffen. Beschäftigte des Automobilzulieferers nutzten laut IG Metall ihre Frühstückspause, um ein solidarisches Zeichen in Richtung der Unternehmensspitze zu setzen. Der Konzern hatte angekündigt, seinen Standort in Dorfprozelten mit rund 500 Mitarbeitenden bis 2025 zu schließen. Die IG Metall hofft dagegen auf weitere Verhandlungen und blickt mit Spannung auf das heutige Gespräch im Bayerischen Wirtschaftsministerium in München. Daran soll neben der Magna-Geschäftsführung auch eine Delegation der Arbeitnehmervertreter teilnehmen.

IG Metall: "Grüner Fußabdruck" nur Worthülse

Der Vorsitzende des Europäischen Betriebsrats Reiner Elgas sagte nach den Gesprächen am Montag, eine Verabschiedung aus der Region sowie der Verlust der Arbeitsplätze seien "nicht tragbar". Der IG-Metall-Konzernbeauftragte für Magna, Gebhard Schwägerl ergänzte, dass "Lieferketten" und "grüner Fußabdruck" offenbar nur Worthülsen der Konzernlenker seien – "sonst würde sich kein Zulieferer freiwillig aus dem Land der Autobauer zurückziehen", so Schwägerl weiter. Daher fordere er nachdrücklich, dass alle Akteure an einen Tisch kommen.

Arbeitnehmervertreter möchten weiter verhandeln

Percy Scheidler, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Aschaffenburg und Verhandlungsführer, wies darauf hin, dass das Verhandlungsteam der Arbeitnehmerseite am Donnerstag in Dorfprozelten für Verhandlungen mit der Arbeitgeberseite zur Verfügung stehe. "Wir als Arbeitnehmerbank sind verhandlungsbereit und die Erwartungen der Beschäftigten sind hoch. Deshalb hoffe ich schwer, dass die Arbeitgeberseite den Termin mit uns wahrnimmt und nicht wertvolle Zeit verstreichen lässt", so Scheidler.