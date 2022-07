Lufthansa streicht am Mittwoch fast alle Flüge ab München

Von heute bis Freitag wird es bei der Lufthansa zu zahlreichen Flugausfällen kommen. Ursache ist ein Warnstreik des Bodenpersonals von Mittwoch 3:45 Uhr bis Donnerstag um 6:00 Uhr. Ausgerufen wurde er von Verdi. Die Gewerkschaft hat die rund 20.000 Bodenbeschäftigten zu flächendeckenden Arbeitsniederlegungen aufgerufen, um Druck in den laufenden Gehaltsverhandlungen aufzubauen.

Aufgerufen sind ganz unterschiedliche Beschäftigtengruppen wie das Schalterpersonal, Flugzeugtechniker oder die Fahrer der riesigen Schlepper, die Flugzeuge am Flughafen auf die richtigen Positionen schieben. Ohne diese Dienstleistungen können die Jets ebenso wenig abheben wie ohne Piloten oder Kabinenpersonal.

134.000 Passagiere von den Warnstreiks betroffen

Insgesamt hat die Lufthansa jetzt in den vier Tagen über 1.000 Flüge gestrichen, das betrifft rund 134.000 Passagiere, wie der Konzern mitteilte. In München und Frankfurt wird so gut wie kein Flugzeug mehr abheben. Betroffen sind neben den beiden Drehkreuzen auch Düsseldorf, Hamburg, Berlin, Bremen, Hannover, Stuttgart und Köln. Der Lufthansa-Konzern unterhält dort meist kleinere Einheiten, die ihre Dienstleistungen auch anderen Airlines anbieten.

In Frankfurt müssen insgesamt 678 Flüge gestrichen werden, wie die Lufthansa mitteilte - 32 davon bereits heute (am Dienstag) und 646 am Mittwoch. Betroffen seien voraussichtlich 92.000 Fluggäste. Am Drehkreuz in München müssen demnach insgesamt 345 Flüge gestrichen werden, davon 15 bereits heute und 330 am Mittwoch. Betroffen seien voraussichtlich 42.000 Fluggäste. Einzelne Flugausfälle und Verspätungen seien auch am Donnerstag und Freitag noch möglich.

Der Flughafen Nürnberg ist dagegen offenbar nicht von dem Warnstreik betroffen.

Da im Luftverkehr an allen Ecken und Enden Personal fehlt, musste die Airline bisher schon - unabhängig von dem Warnstreik - rund 6.000 Flüge mit mehreren Hunderttausend Passagieren im Sommer streichen und umbuchen.