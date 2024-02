Sondervermögen für Firmen? Lindner weist Habeck-Vorschlag zurück

Die FDP will sich nicht an Überlegungen beteiligen, die Wirtschaft mit einem Sondervermögen des Bundes zu unterstützen. Bundesfinanzminister Lindner hat in einem Interview mit der "Welt am Sonntag" einen entsprechenden Vorschlag von Bundeswirtschaftsminister Habeck abgelehnt. Den hatte Habeck am Donnerstag im Bundestag vorgestellt.

Vorschlag für Sondervermögen "überraschend und ungewöhnlich"

Lindner sagte, der Vorschlag wäre nicht abgesprochen gewesen. Die Idee sei auch "in jeder Hinsicht überraschend". Habeck zeige damit, dass er mit der bestehenden Wirtschaftspolitik der Regierung nicht zufrieden sei und etwas komplett anderes für nötig halte. Das sei ein ungewöhnlicher Vorgang. Inhaltlich sei er auch dagegen, Subventionen auf Pump zu finanzieren, das "überzeuge ihn nicht", so Lindner. "So würden wir die soziale Marktwirtschaft deformieren." Der Bundesfinanzminister plädierte dagegen für mehr Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt und weniger Bürokratie.