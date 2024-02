EU-Lieferkettengesetz droht an Deutschland zu scheitern

Eigentlich hatten sich SPD, Grüne und FDP im Koalitionsvertrag darauf verständigt, ein künftiges EU-Lieferkettengesetz zu unterstützen. Seit einiger Zeit aber gibt es innerhalb der Ampel-Regierung kontroverse Debatten darüber. Denn die FDP hält die Pläne für zu bürokratisch.

Lindner und Buschmann wehren sich gegen EU-Gesetz

Aus Regierungskreisen heißt es jetzt, dass sowohl Finanzminister Christian Lindner als auch Justizminister Marco Buschmann (beide FDP) das Gesetz ablehnen. Damit müsste sich Deutschland bei der Abstimmung auf EU-Ebene enthalten - und würde damit womöglich das Gesetz insgesamt zu Fall bringen. Zuerst hatte "The Pioneer" darüber berichtet (externer Link, möglicherweise Bezahl-Inhalt).

Tatsächlich hatte Lindner erst kürzlich dazu aufgerufen, die Kritik der deutschen Wirtschaft an der EU-Lieferkettenrichtlinie ernstzunehmen, die noch deutlich strenger ausfallen soll als das deutsche Lieferkettengesetz, das seit vergangenem Jahr in Kraft ist. Er verstehe nicht, dass EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen (CDU) "eine solche Belastung" vorbereite, so Lindner.

Wirtschaftsverbände warnen vor überbordender Bürokratie

Aus Sicht mehrerer Wirtschaftsverbände würden die Gesetzespläne der EU auf deutlich mehr Bürokratie hinauslaufen (Stichwort "Bürokratiemonster"). Außerdem befürchten viele Unternehmen Wettbewerbs-Nachteile auf dem internationalen Markt. Lindner und Buschmann sehen außerdem die Gefahr, dass Unternehmen auch zivilrechtlich belangt werden könnten, falls es zu Verstößen in der Lieferkette kommt.

Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) hält dagegen. Sie hat kürzlich eindringlich an die Koalition appelliert, eine Lösung zu finden: "Wir wollen keine Kinderarbeit in unseren Produkten haben. Wir wollen nicht, dass die Umwelt dafür zerstört wird", sagte Schulze im Interview mit RTL. Nach ihren Worten gibt es in der Wirtschaft "schwarze Schafe", die immer noch glaubten, dass es ein "Bürokratiemonster" sei, sich gegen Kinderarbeit einzusetzen. An denen dürfe man sich aber nicht vorrangig orientieren.

Was steht drin in den bisherigen Plänen?

Im Dezember hatten sich die Institutionen der Europäischen Union auf einen Kompromiss verständigt: Demnach müssen große Unternehmen künftig darauf achten, dass es in ihren Produktions- und Lieferketten nicht zu Kinder- oder Zwangsarbeit kommt. Wenn doch, könnten sie von europäischen Gerichten zur Rechenschaft gezogen werden. Außerdem müssten größere Unternehmen gewährleisten, dass ihr Geschäftsmodell und ihre Strategie vereinbar sind mit der Einhaltung der Pariser Klimaziele.

Mit einer deutschen Enthaltung steht das Gesetz auf der Kippe

Zustimmen muss allerdings noch der Europäische Rat, als Gremium der EU-Staats- und Regierungschefs. Und wenn die Bundesregierung sich intern nicht einig wird, müsste sie sich bei der Abstimmung enthalten. Das wiederum werde im Ergebnis wie eine "Nein-Stimme" wirken, heißt es in einem gemeinsamen Schreiben des Justiz- und des Finanzministeriums, aus dem die Deutsche Presse-Agentur zitiert.

Ein EU-Diplomat sagte der dpa, es sei unklar, ob es noch zu einer ausreichenden Mehrheit kommt, wenn sich Deutschland enthält. Andere Länder könnten sich dann an der deutschen Entscheidung orientieren und dem Vorhaben ebenfalls kein grünes Licht geben. Eines der "Leuchtturmprojekte" der EU stünde damit auf der Kippe.

Mit Informationen von dpa.