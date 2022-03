Klimaschutz: Der Traum vom emissionsfreien Fliegen

Fliegen ist die klimaschädlichste Art der Fortbewegung. Der Anteil der Luftfahrt am CO2-Ausstoß beträgt zwischen zweieinhalb und drei Prozent – je nach Quelle. Doch nicht immer können alternative Transportmittel genutzt werden.

Wasserstoff - Hoffnungsträger der nachhaltigen Luftfahrt

Dieses Dilemma will Josef Kallo mit seinem Team lösen. Kallo ist Professor für Energiewandlung und -speicherung und will das Fliegen revolutionieren. Um in Zukunft fliegen zu können, ohne dabei CO2 freizusetzen, hat Kallo sein eigenes Unternehmen gegründet: Mit der Firma H2Fly entwickelt er ein Flugzeug, das mit einem der großen Hoffnungsträger der nachhaltigen Luftfahrt angetrieben wird: Wasserstoff. Dieser kann enorme Mengen Energie erzeugen. Doch die Technik ist komplex.

"Wir müssen definitiv schauen, dass wir die Luft elektrifizieren. Und unser Weg ist diese Elektrifizierung mit Wasserstoff zu realisieren." Josef Kallo, Professor für Energiewandlung und -speicherung

Weltweit waren bislang nur wenige mit Wasserstoff betriebene Flugzeuge in der Luft. "Man findet nicht oft Piloten, die sowohl in der Brennstoffzelle eingewiesen sind, als auch gut mit dem Flugzeug umgehen können", erklärt Kallo. "Ich glaube, alles in der Luftfahrt läuft auf Wasserstoff hinaus", sagt Testpilot Pawel Adamczuk. "Diese Technologie hat Zukunft. Ich bin froh, ein Teil von dieser Entwicklung zu sein."

Wasserstoff steht noch nicht lange im Fokus der Flugzeugbauer. Airbus will bis 2035 ein Flugzeug mit Wasserstoffantrieb an den Start bringen. Kallo will viel schneller sein. Er glaubt, dass man mit Wasserstoff auf dem richtigen Weg ist, nicht nur beim Fliegen, sondern in der Energieversorgung allgemein.