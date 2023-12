Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Internet langsamer als im Vertrag? Nutzer messen kaum nach

Was tun, wenn die Internetleistung nicht so gut ist, wie im Vertrag zugesichert? Bürger haben dann eigentlich einen Anspruch auf geringere Zahlungen an ihren Internetanbieter. Doch das Tool, mit dem man die Leistung messen kann, nutzt kaum jemand.