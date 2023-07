So kommen Ihre Daten sicher an: Reisetipps zu WLAN und USB

"USB-Kondome" schützen vor "Juice Jacking"

Um sich vor diesem "Juice Jacking" genannten Angriff zu schützen, gibt es mehrere Methoden. Eine davon ist schlicht: keines Ihrer Geräte direkt per USB-Kabel an einen unbekannte USB-Port anschließen, sondern nur mit Netzteil-Aufsatz an eine herkömmliche Steckdose. Falls Sie eine Power-Bank dabei haben, laden Sie diese per USB auf und schließen daran dann ihr Gerät an.

Alternativ dazu gibt es für USB-Kabel einen "USB-Kondom" genannten Adapter, der zwar optisch genau gleich aussieht, aber nur Strom überträgt. Ein Datenaustausch zwischen Gerät und USB-Anschluss wird damit verhindert.

Öffentliches WLAN am besten nur mit VPN und 2FA

Wie steht es mit dem Surfen in offenen, also nicht passwortgeschützten WLANs? Am besten gar nicht, da sind sich das Bundesamt für Informationssicherheit in der Informationstechnik (BSI) und der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) einig: "Jeder, der sich im gleichen Netzwerk befindet, könnte an Daten von Ihnen gelangen", warnt der VZBV.

Darum empfiehlt das BSI, in öffentlichen Netzen möglichst keine vertraulichen Daten wie Passwörter oder Kontodaten zu übermitteln - Online-Banking ist also ein No-Go! Wenn es sich jedoch gar nicht vermeiden lässt, sollte dazu ein privater VPN-Service genutzt werden. Gerade hier lohnt sich natürlich auch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung per SMS oder App, um die eigenen Web-Accounts zusätzlich vor fremden Zugriffen abzusichern.