Inflationsrechner: Diese Produkte wurden besonders teurer

Auch hier bildet der Krieg in der Entwicklung eine Zäsur: Russland und die Ukraine fallen als wichtige Herkunftsländer für Getreide, Mais und Ölsaaten wie Sonnenblumenöl weitgehend aus. Trotzdem ist der Zusammenhang oft weniger direkt als etwa beim Gas: Preisanstiege ergeben sich oftmals nicht aus einem direkten Mangel, sondern auch, weil die Märkte die Gefahr von Engpässen in der Zukunft sehen.

Komplexe Zusammenhänge bestimmen, welche Produkte teurer werden

Weizen etwa wird in Deutschland so gut wie gar nicht aus der Ukraine importiert. Der Weizenpreis wird aber an den internationalen Börsen für Agrarrohstoffe gemacht. Wenn dort ein wichtiger Lieferant ausfällt, steigen weltweit die Preise. Dass in Deutschland das Getreide etwa für Mehl genauso ausreichend verfügbar ist wie vor dem Krieg, spielt dann keine Rolle.

Auch Milch und Butter werden nicht aufgrund fehlender Lieferungen teurer – vielmehr sind im Zuge des Krieges viele Positionen im Erzeugungsprozess teurer geworden. Besonders die gestiegenen Gas- und Stromkosten schlagen bei der energieintensiven Produktion von Milchprodukten zu Buche, aber auch Dieselkraftstoff und Futtermittel.

Beim Sonnenblumenöl nimmt die Ukraine tatsächlich eine wichtige Sonderrolle ein – die Ausfälle dort sind nicht so einfach auszugleichen. Verschärft wird der Preisanstieg aber durch einen künstlichen Mangel, den die Verbraucher selbst hervorgerufen haben: Zu Beginn des Krieges wurde viel mehr Öl, als tatsächlich benötigt, gekauft – aus Angst vor künftigen Preiserhöhungen und Lieferausfällen.

Folgen der hohen Inflation in ganz Europa spürbar

Die Inflationsrate wird nicht nur für Deutschland ermittelt, sondern auch für den Euroraum und die gesamte EU. Ein moderater Preisanstieg über Jahresfrist in Höhe von 2 Prozent ist der Zielwert der Europäischen Zentralbank, EZB. Bereits im August dieses Jahres lag die Preissteigerung in der EU aber schon bei über 10 Prozent. Verbraucher müssen also im Schnitt 10 Prozent mehr für Waren und Dienstleistungen ausgeben.

Eine so hohe Inflation kann eine Lohn-Preis-Spirale in Gang setzen: Arbeitnehmer setzen bei ihren Arbeitgebern deutlich höhere Löhne durch, um die gestiegenen Lebenshaltungskosten bestreiten zu können. Unternehmen erhöhen in der Folge die Preise für Ihre Waren, um die gestiegenen Löhne zu zahlen. Arbeitnehmer benötigen noch höhere Löhne, um die weiter gestiegenen Preise zu zahlen. Die Spirale dreht sich immer weiter.