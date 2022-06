Ifo-Index sinkt: "Drohende Gasknappheit bereitet Sorge"

Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft hat sich im Juni nach zuvor zwei Anstiegen in Folge wieder eingetrübt. Der Ifo-Geschäftsklimaindex fiel unerwartet deutlich auf 92,3 Zähler von 93,0 Punkten im Vormonat, wie das Münchner Ifo-Institut am Freitag zu seiner Umfrage unter rund 9.000 Managern mitteilte.

Ifo: Firmen fürchten Gasknappheit

Von Reuters befragte Ökonomen hatten einen leichten Rückgang auf 92,9 Punkte erwartet. "Steigende Energiepreise und die drohende Gasknappheit bereitet der deutschen Wirtschaft große Sorgen", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Die Führungskräfte äußerten sich zu ihrer Geschäftslage und zu den Aussichten jeweils skeptischer als zuletzt.

Industrie und Handel besonders pessimistisch

Besonders in der Industrie und hier vor allem bei den Chemieunternehmen, die stark auf Gas angewiesen sind, ist die Skepsis für die kommenden Monate groß. Auch die Händler rechnen angesichts der steigenden Preise mit schwachen Geschäften. Dagegen ist das Geschäftsklima bei den Dienstleistern und am Bau gestiegen.

Ifo hat Konjunkturprognose bereits gesenkt

Der russische Einmarsch in die Ukraine sorgt für steigende Rohstoffpreise, zunehmende Lieferengpässe und erhöhte Unsicherheit bei Firmen und Verbrauchern. Das Ifo-Institut hat deshalb gerade erst seine Prognose für das Wachstum der deutschen Wirtschaft in diesem Jahr gesenkt - und zwar von 3,1 auf 2,5 Prozent. Im kommenden Jahr soll sich das Wachstum dann auf 3,7 Prozent beschleunigen.

Ökonomen: Bei Gas-Stopp aus Russland droht schwere Rezession

Allerdings befürchten Ökonomen bei ausbleibenden russischen Gaslieferungen eine schwere Rezession im Winter. "Die Lage auf dem Gasmarkt ist bedrohlich", sagte der Regierungsberater und Professor für Internationale Volkswirtschaftslehre an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Jens Südekum. "Es drohen dann eine Rationierung des Gasbezugs und damit Produktionsstopps in der Industrie. Eine schwere Rezession könnte die Folge sein."