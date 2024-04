Galeria geht offenbar an US-Investmentgesellschaft

Im Bieterkampf um die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof ist wohl eine Entscheidung gefallen. Wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf Verhandlungskreise berichtet, soll die US-Investmentgesellschaft des Unternehmers Richard Baker den Zuschlag für den Betrieb der 92 Kaufhäuser in Deutschland bekommen. 16 davon befinden sich im Freistaat Bayern.

Bisher keine offizielle Bestätigung für Galeria-Verkauf

Am Montagabend habe Stefan Denkhaus, Insolvenzverwalter von Galeria, den Gläubigerausschuss informiert. Die Verträge seien jedoch noch nicht unterschrieben. Der Sprecher des Insolvenzverwalters wollte sich dazu auf Handelsblatt-Anfrage offenbar nicht äußern. Auch ein Sprecher von Galeria Karstadt Kaufhof wollte den Vorgang demnach nicht kommentieren.

Die Verträge über den Kauf von Galeria sollen dem Bericht zufolge noch am heutigen Dienstag unterzeichnet werden. Die formelle, endgültige Entscheidung trifft dann die Gläubigerversammlung Anfang Mai.

Baker war vor 2019 bereits Kaufhof-Eigentümer

NRDC ist die Investmentgesellschaft des Unternehmers Richard Baker, dem auch die Mehrheit an den Warenhausunternehmen Hudson Bay Company (HBC) und Saks Fifth Avenue gehört. Baker war über HBC bereits vier Jahre lang Eigentümer von Kaufhof.

2019 aber hatte er die deutsche Warenhaustochter an die Signa Gruppe weitergereicht. Danach hatte Signa Karstadt und Kaufhof fusioniert. Galeria war Anfang Januar zum dritten Mal in gut drei Jahren in die Pleite gerutscht. Hinter dem Signa-Firmengeflecht steht der österreichische Unternehmer René Benko. Er hatte auch persönlich Insolvenz angemeldet. Galeria beschäftigt nach eigenen Angaben in Deutschland mehr als 15.000 Menschen.

Mit Informationen von Reuters und AFP