Es war ein überaus erfolgreicher Tag an den Börsen. Siemens und Alstom werden ihre Zugsparten wohl nicht fusionieren können. Alle Anzeichen aus Brüssel sprechen für ein Veto der EU-Kommission gegen die Ehe ICE und TGV. In Paris gewann die Alstom-Aktie trotzdem 3 Prozent, im DAX legte Siemens 1,4 Prozent zu. In den Quartalszahlen von Infineon hinterließen die Probleme der Autobauer ihre Spuren. Die Aktie war mit minus 0,6 Prozent der schwächste DAX-Wert. Der DAX gewann 1,7 Prozent auf 11 368.

New Yorker Börsen im Aufwind

In den USA gab es viele gute Quartalszahlen, angefangen von der Google-Mutter Alphabet, über Boeing bis hin zu Modekonzernen wie Ralph Lauren. Boeing kletterte auf neue Rekordkurse von über 400 Dollar. Der Dow Jones gewann 0,7 Prozent auf 25 405 Punkte. Am Devisenmarkt wurde der Euro für 1,14 10 Dollar gehandelt.