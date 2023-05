Artikel mit Audio-Inhalten

Die Rational AG im MDAX - Geräte für Großküchen weltweit

Bayern ist das Bundesland mit den meisten DAX-Konzernen. Insgesamt gehören 35 Unternehmen aus Bayern zur DAX-Familie. Die meisten sind im MDax und im SDax gelistet. Heute geht es in unserer Serie um die Rational AG mit Sitz in Landsberg am Lech.