Börsen-Ticker: Punktverluste zum Auftakt

22.13 Uhr - Dow Jones schafft kurz vor Schluss Sprung ins Plus

An den US-Börsen war der Elan vom Vortag weitgehend verschwunden. Der Dow Jones notierte fast den ganzen Handelstag über im Minus. Erst kurz vor Schluss drehte der Wind etwas – und so schaffte der Dow immerhin noch ein Plus von rund einem halben Prozent. Dämpfend hatten zuvor Wirtschaftsdaten gewirkt. Zum einen war der Konjunkturindex der Notenbank von Philadelphia deutlich besser ausgefallen, als erwartet. Zum anderen verbesserte sich die Lage auf dem US-Arbeitsmarkt. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe war in der vergangenen Woche stark zurückgegangen. Beide Faktoren deuten auf eine robuste Wirtschaft hin. Und so muss sich die US-Notenbank Fed weniger Sorgen machen, wenn sie die Inflation weiterhin mit Zinserhöhungen bekämpfen will. Ein positiver Impuls kam von Walmart. Der größte US-Einzelhändler blickt nach einem robusten ersten Quartal zuversichtlicher auf das Jahr. Der Kurs der Walmart-Aktie stieg um eineinhalb Prozent.

18.13 Uhr - DAX-Rekordhoch wieder in Sichtweite

An den deutschen Aktienmärkten ging es heute deutlich aufwärts. Der DAX schloss bei 16.163 Punkten, das entspricht einem Plus von fast eineinhalb Prozent. Zeitweise waren es beim DAX sogar nochmal fast 70 Zähler mehr gewesen. Der deutsche Leitindex erreichte damit den höchsten Stand seit Anfang 2022. Das bisherige Rekordhoch bei gut 16 290 Punkten ist damit in Sichtweite. Ein Hoffnungsschimmer im US-Schuldenstreit hatte gestern schon die Kurse an der Wall Street kräftig angeschoben. Heute haben die deutschen Märkte nachgezogen.

Von der neuen Risikofreude an den Märkten profitierten insbesondere die Autobauer. Porsche-Holding, Volkswagen, Mercedes und BMW legten alle um zwei bis vier Prozent zu. An der Dax-Spitze standen am Ende aber Commerzbank-Aktien mit 4einhalb Prozent Plus.

17.49 Uhr – Wie lief der Donnerstag für die Unternehmen des DAX?

Ein Blick auf die 40 deutschen Unternehmen im DAX: Heute sieht die Börse 33 Aktiengesellschaften mit Kursgewinnen und sieben Unternehmen mit Verlusten. Im Folgenden der Stand von heute (17.49 Uhr):

Die höchsten Kursgewinne der DAX-Unternehmen lagen heute bisher bei 4,2 Prozent (Commerzbank), 4 Prozent (Porsche Holding SE) und 3,6 Prozent (Infineon).

Am schlechtesten läuft es bis jetzt für Eon (-6,5 Prozent), Vonovia (-5,3 Prozent) und Fresenius und RWE (je -1,5 Prozent).

💡 Von der Börse München (gettex) beziehen wir Kursdaten, die wir mit Hilfe automatisierter Datenverarbeitung in Text umwandeln. Letzter Stand der Daten ist 17.49 Uhr, berechnet wird die Entwicklung seit kurz vor 18 Uhr des letzten Handelstags. Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.

13.55 Uhr - CTS Eventim erholt sich von Corona-Flaute

Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter CTS Eventim erholt sich schnell von der Flaute während der Corona-Pandemie. Im abgelaufenen Quartal lag der Umsatz mit 366 Millionen Euro um fast 30 Prozent über dem Niveau von Anfang 2019, dem letzten Jahr bevor der Veranstaltungsbetrieb praktisch zum Erliegen kam. Im Vergleich zum ersten Quartal 2022, als Konzerte und Tourneen nach mehreren Lockdowns erst wieder richtig anliefen, hat sich der Umsatz mehr als verzweieinhalbfacht. Das bereinigte operative Ergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr auf 76 Millionen Euro mehr als verdreifacht und liegt um ein Drittel über dem Vor-Corona-Niveau von 2019. Dabei dämpften Vorlaufkosten für große Festivals das Ergebnis im Veranstaltungsgeschäft. Die im MDAX notierte Aktie von CTS Eventim verteuert sich um 4 Prozent.

11.20 Uhr - Easyjet rechnet mit starkem Sommer

Der britische Billigflieger hat wie erwartet vor der umsatzstarken Sommersaison Verluste eingeflogen. In den sechs Monaten bis Ende März betrug das Minus vor Steuern 411 Millionen Pfund, teilte der Konzern am Morgen mit. Das Minus in dieser Größenordnung hatte die Airline im vergangenen Monat bereits angekündigt. Über 33 Millionen Passagiere sind im ersten Halbjahr mit Easyjet geflogen, 41 Prozent mehr als im Vorjahr. Angesichts der jetzt starken Nachfrage nach Flügen im Sommer zeigt sich die Airline aber optimistisch, zumal die Ticketpreise anziehen dürften. Die Airline schätzt, dass der Umsatz pro Sitzplatz, ein Indikator für den Ticketpreis, voraussichtlich um 20 Prozent über dem Vorjahr liegen werde.

Die Aktie von Easyjet gewinnt an der Börse in London 0,8 Prozent. Der Financial Times Index legt 0,6 Prozent zu. Hierzulande gewinnt das Papier der Lufthansa 2,2 Prozent und ist umsatzstärkster Gewinner im MDAX. Der steigt um rund ein Prozent.

11.12 Uhr - Volkswagen bereitet Umbau seiner Kernmarke vor

Weil die Marke im ersten Quartal nur drei Prozent Rendite erwirtschaftet habe, könne man sich wichtige Zukunftsinvestitionen schlicht nicht leisten, schrieb VW-Markenvorstand Thomas Schäfer in einem Brief an die Beschäftigten. Um wirklich krisenfest zu sein, sei eine nachhaltige Umsatzrendite von 6,5 Prozent notwendig. Daher werde jetzt ein Programm für mehr Effizienz und Synergien gestartet, um die Zukunft von VW zu sichern. Einem Bericht des Handelsblatts zufolge stehe ein Paket im Raum, mit dem die jährlichen Geschäfts-Ergebnisse um mindestens drei Milliarden Euro erhöht werden sollen. Es gehe dabei aber explizit nicht um einen Stellenabbau.

Die Aktie von Volkswagen gehört heute zu den Favoriten im DAX mit plus 2,4 Prozent. Gefragt sind auch die Papiere von Infineon mit plus 2,5 Prozent und Commerzbank mit plus 3,4 Prozent - die größten DAX-Gewinner. Der Index selbst legt 1,4 Prozent zu auf 16.177 Punkte. Der Euro hat sich etwas abgeschwächt auf 1,0818 Dollar.

09.12 Uhr - DAX knackt 16.000er-Marke

Kurz nach Handelsstart gewinnt der DAX 0,9 Prozent auf 16.095 Punkte. Die Hoffnung, dass die USA kurz vor einer Einigung über die Anhebung der Schuldenobergrenze stehen könnten, hatte bereits gestern die Stimmung an der Wall Street aufgehellt, dem Dow Jones ein Plus von 1,2 Prozent beschert und dann auch die Börsen in Asien beflügelt. Der japanische Leitindex Nikkei schloss mit einem kräftigen Plus von 1,6 Prozent. Das gibt auch den deutschen Märkte Unterstützung. Bei den Nebenwerten geht es ebenfalls bergauf. Der MDAX steigt um 0,7 Prozent, der TecDAX um ein Prozent. Chipwerte sind gefragt, wie Infineon mit plus 1,3 Prozent oder Siltronic mit plus 1,9 Prozent, nachdem zuvor auch an der Börse in Tokio die Aktien aus der Halbleiterbranche deutlich nach oben geklettert waren. Der japanische Premierminister Fumio Kishida hatte nach einem Treffen mit Industrievertretern weitere Investitionen in den Chipsektor in Aussicht gestellt. Der Euro notiert zur Stunde mit 1,08 30 Dollar.

08.08 Uhr - Kräftige Gewinne an der Börse in Tokio

Es war ein guter Tag heute am tokioter Aktienmarkt. Der japanische Leitindex Nikkei stieg um 1,6 Prozent auf den Endstand von 30.574 Punkten. Die Hoffnung, dass die USA kurz vor einer Einigung über die Anhebung der Schuldenobergrenze stehen könnten, hatte gestern die Stimmung an der Wall Street aufgehellt. Der Dow Jones stieg um 1,2 Prozent. Das hat auch die Börsen in Asien beflügelt. Dazu kamen robuste Handelsdaten. Japans Exporte sind im April um 2,6 Prozent gestiegen im Vergleich zum Vorjahr. Sie blieben damit zwar knapp unter den Erwartungen, dennoch sind die Investoren angesichts des derzeit schwierigen Konjunkturklimas zufrieden, so heißt es an den Märkten. Der DAX wird vorbörslich jetzt rund 50 Punkte höher gesehen und damit knapp über der 16.000er-Marke. Der Euro steht bei 1,0830 Dollar.

07.02 Uhr - Kann der DAX die 16.000er-Marke knacken?

Die Vorgaben für den neuen Handelstag sind gar nicht so schlecht. Kleine Hoffnungsschimmer im US-Schuldenstreit haben die US-Börsen gestern aus ihrer jüngsten Lethargie gerissen. An der Wall Street legte der Dow Jones Index 1,2 Prozent zu, der Nasdaq an der Technologiebörse kam um 1,3 Prozent voran. Nach einem hochrangigen Treffen zur Beilegung des Konflikts um die Anhebung der Schuldengrenze in den USA, um einen Zahlungsausfall zu verhindern, hatte sich Präsident Joe Biden aber auch der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses Kevin McCarthy zuversichtlich geäußert. Die asiatischen Börsen folgen den freundlichen US-Börsen. In Tokio steigt der Nikkei-Index um 1,5 Prozent, der Shanghai Composite gewinnt 0,8 Prozent. Das könnte auch den DAX beflügeln. Er hatte gestern 0,3 Prozent gewonnen auf 15.951 Punkte. Der Euro steht bei 1,0834 Dollar.

Donnerstag, 18. Mai 2023