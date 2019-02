DAX schließt kaum verändert

Die Ereignisse rund um Wirecard und die Angst der Anleger vor US-Zöllen auf Auto-Importe gehörten an den europäischen Börsen zu den wichtigsten Themen. In den kommenden 90 Tagen will US-Präsident Trump entscheiden, ob sein Land Autos aus Europa als Bedrohung der nationalen Sicherheit betrachtet und ob künftig Abgaben von 25 Prozent für Fahrzeug-Einfuhren gelten sollen. Während die Schock- und Drohgebärden-Politik im Handelsstreit der USA mit China vorüber scheine, sei sie mit der Europäischen Union in vollem Gange, konstatierte ein Marktanalyst vom Brokerhaus CMC Markets. Die Aktien der Autohersteller VW, Daimler und BMW verloren bis zu 1,2 Prozent.

Bafin verbietet Leerverkäufe in Wirecard-Aktien

Die Aktien von Wirecard sprangen um gut 15 Prozent nach oben. Ein Anteilsschein ist damit rund 115 Euro wert. Die Staatsanwaltschaft und die Finanzaufsicht Bafin gehen weiter gegen mutmaßliche Kursmanipulationen vor. Der DAX schloss minimal im Minus bei 11.299 Punkten. Der TecDAX gewann hingegen 1,5 Prozent. Und der Euro ist gut 1,13 Dollar wert.