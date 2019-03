Börse: Konjunktursorgen bremsen DAX

Der DAX verliert gut 10 Minuten nach Börsenbeginn 4 Punkte auf 11.342 Punkte. Die Furcht vor einer Abkühlung der Wirtschaft dämpft die Kauflaune. Und die aktuellen Daten von heute zeichnen ein trübes Bild von der Wirtschaft hierzulande.

Stimmung der Verbraucher und Exporteure eingetrübt

So hat sich die Stimmung der deutschen Verbraucher den zweiten Monat in Folge verschlechtert auf den schlechtesten Wert seit knapp zwei Jahren, zeigt der Konsumklima-Index der Gesellschaft für Konsumforschung. Doch dank der stabilen Lage am Arbeitsmarkt bleibt die Kauflaune auf einem hohen Niveau. Die Stimmung unter den deutschen Exporteuren hingegen ist im März so schlecht wie seit über 6 Jahren nicht mehr, berichtet das Münchner ifo-Institut. Die Vorzeigeindustrien Auto und Metall erwarten sogar Exportrückgänge.

Zyklische Werte unter Druck

Autowerte verbuchen leichte Verluste. VW-Aktien büßen 0,4 Prozent ein, BMW 0,3 Prozent. Größter DAX-Verlierer ist aber die Bayer-Aktie mit minus 1,4 Prozent. Der Euro steht bei 1, 13 10 Dollar.