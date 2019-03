Es war ein schlechter Tag an den Börsen. Es gab doch einige schwache Unternehmensmeldungen, die ganz klar unterstreichen: Die deutsche Wirtschaft kämpft mit wachsenden Problemen. Bayer muss sich auf eine Flut von Glyphosat-Klagen in den USA einstellen - mit ungewissem Ausgang vor allem hinsichtlich hoher Schadenersatzforderungen. Die Aktie rutschte um fast 10 Prozent auf 62, 68 Euro ab. BMW rechnet nach glorreichen Jahren in diesem Jahr mit einem Gewinneinbruch. Ein Grund sind hohe Investitionen in Milliardenhöhe für die Entwicklung neuer E-Autos. Die Aktie verlor 5 Prozent auf 72 Euro.

Lösung im Zollstreit?

Dazu kommt das Dauerthema Brexit, der nun möglicherweise auf Ende Juni verschoben wird. Am frühen Abend kündigte US-Präsident Trump an, dass der Handelskonflikt mit China vor einem baldigen Ende stehe. Sollte das so kommen, dann wäre ein großes Problem für die Weltwirtschaft und die Finanzmärkte gelöst. Der DAX verlor 184 auf 11 604 Punkte. Die New Yorker Börsen tendieren leichter. Der Euro kostet 1, 13 50 Dollar.