Börse: Nikkei schließt 1 Prozent im Minus

Die Anleger sind nervös, wohl vor allem weil sie nicht wissen, wie der Austritt Großbritanniens aus der EU verlaufen – und welche Folgen dies haben wird. So ist die Stimmung an den Börsen in Asien nicht besonders gut. Der Nikkei in Tokio hat den Handel soeben 1 Prozent im Minus beendet bei 21.284. An den Börsen in China fallen die Kurse leicht. Die Wall Street in New York schloss gestern uneinheitlich. Der Dow Jones verlor 0,4 Prozent. Der Nasdaq-Index legte hingegen um 0,4 Prozent zu.

Adidas legt Bilanz vor

Am deutschen Aktienmarkt dürften die Anleger heute auf Adidas blicken. Der Sportartikelhersteller präsentiert seine Bilanz für das vergangene Jahr. Der Konzern hatte seine Ergebnisprognose nach einem Gewinnsprung im dritten Quartal angehoben - gleichzeitig allerdings seine Umsatzerwartungen leicht gesenkt, weil die Firma von weniger Wachstum in Westeuropa ausgegangen war. Und am Devisenmarkt ist der Euro 1,12 85 Dollar wert.