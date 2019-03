vor 28 Minuten

Börse: New Yorker Börsen schließen uneinheitlich

An den New Yorker Börsen hat die Ablehnung des nachgebesserten Brexit-Abkommens keine großen Kursreaktionen ausgelöst. Offenbar hatten viele Anleger dort den Ausgang der Abstimmung im Londoner Unterhaus so erwartet.