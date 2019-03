Börse: Anleger vor Brexit-Abstimmung nervös

Dass kurz vor der Unterhaus-Abstimmung noch einmal der Vertrag beim kritischen Punkt der Nordirland-Grenze nachgebessert wurde, wurde zunächst gut aufgenommen von den Investoren, doch die Freude darüber ist schnell verpufft. Denn die Unsicherheit, wie die Abgeordneten letztendlich abstimmen werden ist groß.

Europäische Börsen treten auf der Stelle

Der DAX machte keine großen Sprünge. Er schloss 0,2 Prozent im Minus bei 11.524 Punkten, der Leitindex im Euroland, der EuroStoxx50 hielt sich ganz leicht im Plus, auch an der Börse in London zeigte sich der Londoner Leitindex nur wenig verändert. An der New Yorker Wall Street verliert der Dow Jones Index zur Stunde 0,4 Prozent. Der Euro notiert mit 1, 12 95 Dollar.

Gemischtes Kursbild im DAX

Unter den Einzelwerten im DAX war das Papier des Dialysespezialisten Fresenius Medical Care wegen des angekündigten Aktienrückkaufs mit einem Plus von 1,7 Prozent größter Gewinner. Die rote Laterne ging an die Aktien von Wirecard mit minus 4,7 Prozent. Hier wurden nach dem kräftigen Aufschlag gestern Gewinne mitgenommen.