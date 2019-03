Börse: Konjunktursorgen belasten Stimmung

Chinas Ministerpräsident Li Keqiang hat zum Auftakt der Jahrestagung des Volkskongresses für dieses Jahr ein langsameres Wirtschaftswachstum von 6 bis 6,5 Prozent in Aussicht gestellt. Zudem hat sich einer aktuellen Umfrage zufolge das Wachstum in der chinesischen Dienstleistungsbranche im Februar weiter abgeschwächt. Zuvor hatten gestern an der Wall Street enttäuschende Konjunkturdaten zum US-Bausektor die Anleger verstimmt. Die Bauausgaben waren im Dezember überraschend zurückgegangen. Das zeige, wie sehr die Wirtschaft zum Ende des letzten Jahres auf die Bremse getreten sei, sagte ein Marktstratege.

Anleger nehmen Gewinne mit

Die schwachen Konjunktursignale haben an den Börsen einige Gewinnmitnahmen ausgelöst. An der Wall Street war der Dow Jones gestern um 0,8 Prozent gesunken, in Hong Kong geht es zur Stunde um 0,2 Prozent bergab, in Tokio schloss der Nikkei 0,4 Prozent leichter. In Shanghai steht ein winziges Plus von 0,1 Prozent zu Buche. Der Euro notiert mit 1, 13 28 Dollar.

SAP-Aktie könnte in den Fokus kommen

Die Zahlen des US-Softwareherstellers Salesforce gestern nach Börsenschluss könnte heute die SAP-Aktie bewegen. Der SAP-Rivale hat im vierten Quartal dank guter Cloud-Geschäfte zwar kräftig zugelegt, aber mit dem Ausblick enttäuscht.