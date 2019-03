MAN bald Börsengeschichte

Der traditionsreiche LKW-Bauer MAN wird bald in die Börsengeschichte eingehen. Die VW-Tochter Traton, die die Marken MAN und Scania bündelt, besitzt über 90 Prozent der MAN-Aktien und kann somit die verbleibenden Aktionäre aus dem Unternehmen drängen. Traton seinerseits könnte noch vor Ostern an die Börse gebracht werden. VW, hieß es am Abend, wolle darüber in den nächsten Tagen entscheiden. Die VW-Aktie schloss unverändert. Es war generell ein verhaltener Start in die neue Woche.

Deutsche Börsen ohne klaren Trend

Der DAX schloss 9 Punkte tiefer bei 11 592, während MDAX und TecDAX bis zu 0,4 Prozent zulegen konnten. In New York gaben die Börsen zum Wochenauftakt nach. Der Dow Jones schloss 0,8 Prozent tiefer bei 25 826. Tesla verloren 3 Prozent. Der E-Autobauer wird auch das erste Quartal mit roten Zahlen abschließen, obwohl erstmals ein Gewinn geplant und angekündigt war. Der Euro kostet 1, 13 40 Dollar.